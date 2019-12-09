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Марафон волонтерства прошел в Хабаровске
С 7 по 8 декабря Краевой молодежный центр «Поколениум» провел обучающий марафон в рамках проекта для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе» на базе Тихоокеанского государственного университета.
Проект «Мы вместе» – это уникальная возможность для людей с ограниченными возможностями здоровья стать частью большой команды волонтеров Хабаровского края и принимать участие в работе на городских, краевых мероприятиях и событиях.
- Для тех, кто только начинает свой путь в добровольчестве, больше мотивации, больше сил и не теряйте осознания своей необходимости участия в жизни общества, – пожелал на открытии марафона Максим Юрьевич Ставицкий, и.о. заместителя председателя комитета по молодежной политике Правительства Хабаровского края.
В рамках марафона 45 участников прошли образовательный интенсив. Волонтеры с ограниченными возможностями здоровья познакомились с Кодексом волонтера, узнали больше о направлениях добровольчества и закрепили навыки работы на мероприятиях, а для волонтеров-кураторов было предусмотрено обучение компетенциям наставника и специфике работы с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
Во второй день марафона для участников были подготовлена практика по 5 направлениям:
- Социальное волонтерство «Помощь животным»;
- Социальное волонтерство «Помощь пожилым людям»;
- Социальное волонтерство «Помощь детям из детских домов»;
- Экологическое волонтерство «Покорми птиц зимой»;
- Событийное волонтерство.
Во время церемонии торжественного закрытия каждый участник получил сертификат, подтверждающий прохождение обучения.
- Благодарю каждого из вас за участие в нашем мероприятии. Надеюсь, вы станете частью нашей большой и дружной команды Поколениума, и мы вместе реализуем огромное количество проектов, - пожелала участникам Мария Викторовна Майтама, заместитель генерального директора краевого молодежного центра «Поколениум».
Организатором марафона выступил Краевой молодежный центр «Поколениум» при поддержке комитета по молодежной политике Правительства Хабаровского края.
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