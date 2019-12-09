  Строительство домов с использованием экскроу-счетов началось в Хабаровске

В 2019 году застройщикам пришлось перейти от долевого строительства к проектному финансированию с использованием счетов эскроу. Новый механизм расчетов выстроен таким образом, что деньги за купленную квартиру вносятся на счет после регистрации договора участия в долевом строительстве и замораживаются на нем до момента регистрации права собственности на первую квартиру в достроенном доме.

В случае возникновения у застройщика проблем с завершением строительства дома покупатель всегда может рассчитывать на возврат уплаченной суммы. Новый вариант расчетов делает невозможными ситуации, когда дольщик, уплатив застройщику полную стоимость квартиры, в случае замораживания строительства остается и без денег, и без квартиры.

По новым правилам кредитное финансирование в банках одобрено под четыре проекта строительства жилых домов Хабаровске.

Так, «по-новому» будут строиться дом компании ООО «Инвест-ДВ», жилой комплекс «Петроглиф парк» по ул. Оборонной (застройщик – ООО «Специализированный застройщик Альта»), многоквартирный дом по переулку Батарейному в Центральном районе (застройщик – ООО «Специализированный застройщик «ТАЛАН-ХАБАРОВСК»). Через эскроу-счета также ведет строительство жилого дома с административно-торговыми помещениями, подземной стоянкой и гостиничным комплексом в Центральном районе ООО «РП», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

Эти компании смогли защитить свои проекты и получить кредитное финансирование. Банковский процент зависит объема перечисляемых средств дольщиков. Чем больше договоров заключено, по которым прошла оплата, тем меньше процент.

- Такая форма работы позволит обезопасить наших жителей от нерадивых застройщиков. Компании смогут получить средства дольщиков только после завершения строительства. По нашим данным, в ближайшее время проектное финансирование будет одобрено еще на 3-4 проекта. Есть в крае и дома, которые находятся в зоне риска и по ряду критериев не могут подойти под условия банков. Речь, в частности идет о долговых обязательствах в различные инстанции руководителей этих компаний. Банки могут им отказать в выделении кредитных линий, - отметили в краевом комитете госстройнадзора.

Новые правила не коснутся жилых комплексов, строительная готовность которых достигла 30 % и заключено свыше 10% договоров долевого участия, зарегистрированных в Росреестре. Всего в Хабаровском крае возводится 52 таких дома, в числе которых также есть проблемные. Соответствующее заключения о возможности завершения этих объектов по старым правилам выдает региональное управление стройнадзора.

В ведомстве предупредили, что компании, которые будут уклоняться от исполнения новых требований законодательства, ждет административная ответственность в виде штрафа от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Всего в Хабаровском крае осуществляется строительство 85 объектов с привлечением средств дольщиков, 66 застройщиками. 98% объектов расположены в городе Хабаровске и Хабаровском муниципальном районе. Общая площадь жилых помещений возводимых объектов составляет 1036,8 тыс. кв. метров. 25 объектов, по которым нарушены права 1567 дольщиков, признаны проблемными.