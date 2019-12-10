Беспечность на льду может обернуться трагедией

В зимнее время года одна из основных задач сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - разъяснение правил безопасного поведения на водных объектах взрослым и детям.

Ежедневно инспекторы проводят профилактические мероприятия: патрулирования, сходы с населением, занятия с детьми. Свой очередной рейд инспекторы ГИМС МЧС России провели на участке реки Амур в районе центральной набережной города Хабаровска. Осматривая акваторию, они провели беседы об опасностях выхода на лед с местными любителями подледной рыбалки, рассказали как вести себя в экстренной ситуации и выдали памятки о правилах безопасности на водоёмах зимой. По словам самих рыбаков, если хорошо знать место, где рыбачишь, никогда не утонешь. «Вот там, напротив моста, лёд тонкий, а здесь прочный», - поделился один из мужчин, который полвека занимается любимым хобби, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сотрудники МЧС напомнили бывалым рыбакам, что на структуру и крепость льда влияют погодные условия, наличие течения, стоки теплых вод, заросли растительности и сооружения. Также обратили внимание и на многие другие опасности, которые поджидают даже опытных рыбаков «со стажем», в случае халатного отношения к своей безопасности на льду.

Вода, как природная стихия, - непредсказуема. И те места отдыха, рыбалки, которые были популярны у местных жителей в прошлом, позапрошлом году, в этом могут быть уже не безопасны, - отмечает государственный инспектор ГИМС МЧС России инспекторского отделения по г. Хабаровску Виктор Вторушин. – Поэтому важно помнить, выход на лед всегда дело рискованное. Потому как точно сказать, какова его толщина, прочность на том или ином участке реки, невозможно. Очень часто люди недооценивают реальную угрозу, которой сами себя подвергают, как например, в местах, где проходят стоки теплых вод. С уверенностью о прочности зимнего покрова можно говорить только на ледовых переправах, которые специально готовятся, находятся под постоянным наблюдением и рассчитаны на движение транспорта. Поэтому не пренебрегайте мерами безопасности и ответственно относитесь к своей жизни и своих близких.