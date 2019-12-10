Галерка: Путешествие по эпохам

Накануне Нового года хочется повстречаться со сказкой, каким-то чудом. Таким сказочным событием стал танцевально-театральный концерт «Эпохи» клуба возрождения русского бала «Реверанс».

Более 80 артистов выступили на сцене хабаровского Городского дома культуры. С их помощью мы, зрители, смогли погрузиться в разные эпохи. Средневековый танец рыцарей и строгая старинная испанская сарабанда, величественные менуэт и полонез, романтичные вальсы и котильоны, страстное танго и зажигательная кукарача в жанре испанской корриды, шуточный танец «Ухажеры» и танцевальное попурри в стиле ретро вызывали у зрителей яркие эмоции. От великолепия костюмов захватывало дух. Необычная постановка и стилистика классических танцев. И особенно интересный результат получился после интерпретации их в современном ключе.

Трогательно прозвучало соло на скрипке вальса из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» в исполнении солистки Хабаровской краевой филармонии Юлии Николаевой. Прекрасно спел тост графа Орловского из оперетты Штрауса «Летучая мышь» артист хабаровского Музыкального театра Никита Туранов. Страстное танго артисты танцевали под известную песню Лепса «Танго разбитых сердец» в исполнении солистки ансамбля песни и пляски Восточного военного округа Екатерины Турани.

Путешествие по эпохам проходило на фоне красочных футажей в формате 3D. На сцене действительно устанавливалась связь времен через танцы. Возможно, наш несовершенный мир может быть спасен этой красотой, любовью, добротой и, конечно, сказкой. Именно чудесной сказочной историей закончился концерт. Ее воплотили на сцене в танце и песнях преподаватель Хабаровского института искусств и культуры Наталья Колпакова, Белоснежка и семь гномов - студентка Хабаровского института искусств и культуры Алина Куценко и маленькие воспитанники детского сада №57 под руководством музыкального руководителя Ольги Павловой.

- На нашем восьмом отчетном концерте почти каждый номер премьерный, - рассказывает руководитель «Реверанса», режиссер-постановщик Владимир Бирюков. - Благодаря грантовой поддержке проектов танцевальный клуб знают уже во всем Дальневосточном регионе. 2019 год в истории творческого коллектива оказался самым победоносным: четыре социальных проекта были поддержаны. Городской - «Парк Серебряного периода», «Театр без возраста», краевой - «Серебряные танцы» и федеральными властями - «Кадетская ассамблея Дальнего Востока».

Клуб «Реверанс» расширяет не только географию своей гастрольной деятельности, но и жанровое многообразие. Новый проект - «Театр без возраста», который, к сожалению, не получил краевую грантовую поддержку, стартует в клубе с 1 января 2020 года. Проект станет развивать у танцоров актерские способности. Впереди рождение нового театра - «Седьмое чувство».

У коллектива «Реверанса» много идей. Одна из них – развитие связей с соседним Китаем. Клуб надеется на поддержку очередного проекта «Русский мир в Китае» Фондом Президентских грантов. Кстати, некоторые представители Китая уже являются членами клуба «Реверанс». Так, одна из молодых участниц концерта Анна Пин Сицы, студентка ТОГУ, с октября стала заниматься в коллективе, и вот у нее на концерте состоялся дебют.

- Наш клуб, - продолжает Владимир Викторович, - не только верит в сказку, но и делает ее реальностью. Ну разве это не сказка – изучить старые танцы и, меняя наряды, окунаться в мир разных эпох и посещать настоящие балы, где каждый может почувствовать себя Золушкой и Принцем?!

После концерта атмосфера душевного тепла и единства царила в зале между зрителями и артистами. Люди подходили к танцорам, говорили слова благодарности, дарили цветы, фотографировались. «Почему выступление непрофессионального коллектива вызвало столько аплодисментов, восторженных эмоций?» - спрашивала я себя. В этом мне помогла разобраться доцент Хабаровского государственного института культуры, магистр Московского государственного института культуры, лауреат дальневосточных фестивалей Наталья Колпакова.

- Как участница концерта ощутила настоящее творческое счастье от выступления. Когда я училась у Ларисы Долиной, она говорила о таком душевном, эмоциональном состоянии, возникающем между артистом и зрителем. Это своеобразный энергообмен. Захватить зрителя – заставить его пережить всё совершающееся на сцене, обогатить его внутренний мир – это высшее искусство, о котором мечтает каждый артист. У «Реверанса» это получилось.

Светлана Шкроб