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Администрация купит 60 гектаров под кладбище
Городская администрация готова приобрести в районе села Матвеевка участок площадью 60 гектаров. Предложение о покупке надела будет выставлено на аукцион в начале следующего года. Об этом было заявлено на заседании комитета по городскому хозяйству Хабаровской городской думы. Действующее Матвеевское кладбище начало работать 17 лет назад. Ежегодно там хоронят около 2,5 тысяч человек. Несмотря на работу крематория, площади погоста заполнены более чем на 90%, - сообщила пресс-служба администрации краевого центра.
«Еще несколько лет назад в Хабаровске количество кремаций достигало 80-85, сейчас - свыше двухсот. Услуга, которую предоставляет муниципальное предприятие «Спецкомбинат», пользуется спросом»,- рассказал начальник городского управления ЖКХ Анатолий Климочкин.
В этом году было проведено несколько аукционов по покупке земли в районе села Матвеевка. На эти цели в муниципальном бюджете предусмотрено 50 миллионов рублей. Несмотря на спрос, предложений от владельцев наделов так и не поступило.
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