«Единая Россия» подскажет как оформить дальневосточную ипотеку

Правозащитный центр ЕР в Хабаровском крае подскажет людям как оформить ипотеку для дальневосточников под два процента годовых. Об этом сообщил глава регионального отделения партии Максим Иванов.

Дальневосточная ипотека под два процента была введена накануне. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Это меры, направленные на поддержку тех, кто строит или покупает себе жилье на Дальнем Востоке, - заявил Медведев. - В рамках новой программы государство будет субсидировать ставку по ипотеке до уровня 2 процентов молодым семьям и родителям-одиночкам не старше 35 лет».

Жилье они смогут купить в новостройках, а в сельской местности - и на вторичном рынке. Кроме того, деньги можно направить на строительство собственного дома или покупку земли на Дальнем Востоке с последующим возведением дома. Программа рассчитана на пять лет и будет действовать с 1 декабря 2019 года по 31 декабря 2024 года. Срок кредита не должен превышать 20 лет, а размер - 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос - не менее 20 процентов от стоимости недвижимости.

Жителям Хабаровского края на помощь в оформлении двухпроцентной дальневосточной ипотеки придет «Единая Россия».

- Об условиях предоставления займа, о том, как юридически его оформить, какие для этого потребуются документы расскажут специалисты нашего правозащитного центра. Обратиться туда совершенно бесплатно сможет каждый. Мы уже проводим консультации с представителями ключевых в регионе банков, компаний-застройщиков и органов власти, чтобы полностью погрузиться в тему и знать ответы на те вопросы, с которыми в партию могут прийти люди, - рассказал глава реготделения ЕР Максим Иванов.

Уже на следующей неделе «Единая Россия» соберет за круглым столом всех участников процесса, экспертов, ответственных за реализацию программы должностных лиц, чтобы начать эту работу.

Работает правозащитный центр на базе краевого отделения ЕР по адресу – Хабаровск, ул. Шевченко, 9. Обратиться туда можно и по телефону – (4212) 32-32-32.