Газ идет в частные дома в Хабаровске

Проектно-изыскательные работы по прокладке газопровода в район Химфармзавода начнутся уже в следующем году. На природный газ планируется перевести 850 частных домовладений, расположенных по улицам: Артемовской, Наречной, Ташкентской, Сарапульской, Районной, Ставропольской, Красноярской, Кустанайской. Общая протяженность инженерных коммуникаций, которые будут прокладывать за счет средств муниципального бюджета, более 14 километров. Уже в нынешнем году возможность пользоваться природным газом получили жители нечетной стороны улицы Нагорной Индустриального поселка. В ближайшее время газ появится еще в 35-ти домах частного сектора с четным номером на фасаде, - сообщает пресс-служба администрации города

Заканчиваются работы и по газификации микрорайона «Пятая площадка». Голубое топливо в следующем году подойдет к 189 домам частного сектора. Напомним, завтра, 11 декабря, с 14 до 15 часов представители городского управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций проведут «горячую» телефонную линию, посвященную газификации жилищного фонда. На вопросы хабаровчан по телефону 42-49-34 ответит главный специалист отдела энергообеспечения и топлива Кирилл Юрьевич Логачев.