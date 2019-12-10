Подтопленцы в Хабаровском крае оказались обузой для краевых властей

Дальневосточные реки, своим непредсказуемым нравом вновь принесшие проблемы жителям Хабаровского края, давно скованы льдом, но некоторые пострадавшие от паводка до сих пор не могут получить положенные им выплаты.

Напомним, что от очередного наводнения особенно сильно пострадали дома в Комсомольске-на-Амуре. В октябре вопросы ликвидации его последствий были вынесены на обсуждение в ходе совещания под руководством Владимира Путина. Он призвал глав регионов сделать все возможное, чтобы помочь пострадавшим.

Как сообщает администрация Города юности, уже распределены 99% (243 млн руб. из 245) денежных средств, поступивших в муниципалитет для помощи подтопленцам. Почти 20,5 тыс. горожан, которые пострадали от наводнения этого года, получили единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. Отметим, что, например, такую же символическую компенсацию предложили хабаровчанам – владельцам дач на левом берегу Амура – за счет средств соседней с нами ЕАО.

За полную или частичную потерю имущества деньги смогли получить немногим более 500 человек: 252 комсомольчанина – по 50 тыс. руб., 255 – по 100 тыс. руб.

Из поданных в специально созданную межведомственную комиссию 588 заявлений на обследование домов, по 112 заявлениям был дан отказ. Причины – либо дома признавались непригодными после наводнения 2013 года и их владельцы получали выплаты на приобретение нового жилья, либо у заявителей нет правоустанавливающих документов на владение домами. 185 домов признаны нуждающимися в капитальном ремонте, а 84 – непригодными для проживания.

Пока же лишившиеся жилья граждане только ждут решения своего вопроса, подоспела новость о том, что всем, кого затронул нынешний паводок, дадут по 1 тыс. руб. После запроса депутата ГД РФ Бориса Гладких краевые власти сочли, что именно такую сумму пришлось потратить на электроэнергию при просушке домов.

- Мы с остальными подтопленцами уже думали создать фонд помощи правительству и скинуться им по тысяче рублей. Конечно, такая сумма несерьезна. У меня дом в 50 квадратных метров, я его до сих пор не просушила, он так и замерз. И все равно я потратила не меньше 3 тыс. А ведь у многих дома гораздо больше, и суммы там были совсем иного порядка, - рассказала Екатерина Малютина корреспондентам издания DVHab.ru.

С проблемами столкнулись и жильцы единственного многоквартирного дома в городе президентского внимания, признанного непригодным после паводка. Компенсацию на приобретение новых квадратных метров смогут получить не все. Например, пожилая женщина, оформившая право собственности на дочь и когда-то имевшая долевую собственность в другой квартире родственников (речь идет об 1/125), с точки зрения применяемого в данном случае законодательства оказалась «за бортом».

- Получается, что маму просто выкидывают на улицу, - поделилась дочь пенсионерки Марина Солина с изданием «Флюгер». - Конечно, мы непременно будем обращаться в суд, ведь это чудовищная несправедливость. Была бы у меня хотя бы двухкомнатная квартира, чтобы выделить ей отдельную комнату, я бы не стала спорить, ладно. Но почему она должна переселяться в мою крохотную однокомнатную квартиру, жить со мной в тесноте, а не в своем, отдельном жилье, где была бы сама себе хозяйка? Будем бороться до конца.

Женщины намерены с помощью юристов отстаивать право на получение новой квартиры, которое по непонятному для них стечению обстоятельств стало доступным не для всех жителей дома на Хорпинском шоссе.

Есть и еще одна проблема, с которой эхом отзываются последствия паводка. Плохо пахнущая вода никак не уходит из подвалов домов 66-го участка. Примерно сто многоквартирных домов страдают из-за старого коллектора, который пережил 2013 год, но в этот раз сдался под напором стихии.

Сейчас администрация Комсомольска-на-Амуре предпринимает усилия по замене труб. Канализационные стоки временно перенаправлены в другой колодец. Сроки ремонта пока не называют, поскольку есть определенные сложности – сильный мороз и глубокое залегание старого коллектора.

Люди, живущие в затопленных до сих пор домах, между тем уже получили по 10 тыс. руб. – т.е. городские и краевые власти перед ними формально чисты.

Некоторые комсомольчане уже проводят аналогию с тем, как к подтопленцам отнеслись в Иркутской области. Там многим жителям, оказавшимся в зоне паводка, также пришлось прибегать к услугам юристов и даже обращаться в суд. При этом «оппозиционный» губернатор Сергей Левченко, выдвинутый от КПРФ и победивший на выборах в 2015 году, быстро отодвинул проблемы жалобщиков на второй план, а в интервью рассказывает об «информационной войне», развернутой в регионе. Ничего не напоминает?

Евгений Мезенцев