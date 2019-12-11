Трое больных доставлены в краевой центром вертолетом МЧС

Вертолёт Ми-8 МЧС России доставил в Хабаровск трёх больных из районов края

Накануне вечером, в 17.19 (хбр) 10 декабря, в Хабаровск вертолетом Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России были доставлены трое взрослых людей, которым потребовалась экстренная эвакуация по жизненным показаниям. По заявке территориального центра медицины катастроф госпитализация была необходима пациентам лечебных учреждений поселка Солнечный и города Комсомольска-на-Амуре, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России Хабаровскому краю

Экипаж воздушного судна, стоящего на дежурстве в авиационно-спасательном центре МЧС России, с бригадой медиков в 12.31 (хбр) вылетел по маршруту: г. Хабаровск – п. Солнечный – г. Комсомольск-на-Амуре – г. Хабаровск. Под наблюдением врачей пациенты были доставлены в краевую столицу. За время пути их состояние не ухудшилось. Общий налёт составил 4 часа.