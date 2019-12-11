Новости
Более 20 дорог отремонтируют в 2020 году в Хабаровском районе
Хабаровский район продолжает участвовать в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках него ремонту подлежит 21 дорожный участок.
Планируется отремонтировать 18,2 километра дорог в 12 населенных пунктах района и за их пределами. На выполнение программы предусмотрено 150 миллионов рублей - средства федерального, краевого и районного бюджета, - сообщили в администрации Хабаровского муниципального района.
- Самый большой объем работ предприятиям дорожной отрасли предстоит выполнить в селе Бычиха и поселке Корфовский - там будет отремонтировано в совокупности 9 улиц. Обновят дорожное покрытие еще на нескольких улицах в Осиновой Речке, Краснореченском, Сергеевке, Калинке, Ракитном, Воронежском-2, Галкино, Лесном, Константиновке и Виноградовке. Также будут отремонтированы подъездные дороги к селам Константиновка, Свечино и Лесное. Все эти населенные пункты входят в Хабаровскую городскую агломерацию, - отметили в комитете по обеспечению жизнедеятельности населения администрации района.
В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций. Контракты на проведение работ планируется заключить до конца текущего года.
В 2019 году все ремонтные работы по проекту завершились. В порядок приведено 24 объекта, из них 4 объекта удалось привести в нормативное состояние за счет экономии на аукционах. Это более 23 км асфальтобетонного покрытия, 2,15 км тротуаров и 1,8 км уличного освещения.
Напомним, Хабаровский район три года подряд приводит в порядок дороги благодаря поддержке из федерального центра. За 2017-2019 годы было отремонтировано 62 объекта общей протяженностью 56,9 км. Сумма финансирования составила 346,5 млн руб.
Поделиться
[related-news] [/related-news]
Самое читаемое
Очередной ВЭФ не принес Хабаровскому краю новых инвесторов14 343
С места событий: Останки на берегу водоема10 724
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы9 699
План «хабаровского подвига» еще не разработан?8 718
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136