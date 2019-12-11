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Юристы критикуют проект закона о домашнем насилии
Заслуженный юрист России, профессор Иван Соловьев прокомментировал ситуацию вокруг законопроекта о домашнем насилии.
По его словам, по всему видно, что в стане лоббистов закона о профилактике домашнего насилия нет согласия. Специалисты правового управления Совета Федерации проигнорировали юридически несостоятельный текст законопроекта, подготовленного феминистскими «адвокатами и правозащитницами» под предводительством Оксаны Пушкиной. И когда вариант Совета Федерации был опубликован, вторые обрушились на него с резкой критикой.
- Для простых обывателей предложен, как всегда простой выбор: из двух зол выбрать меньшее. Из двух текстов законопроектов о домашнем насилии выбрать менее драконовский. Внушая неизбежность принятия такого закона, нам подсовывают дискуссию о двух вариантах проекта. Выбор всех здоровых сил общества – это отторжение вмешательства НКО в наши семьи, отторжение создания инструментов давления и мести своему партнеру при отсутствии какого-либо насилия, - заявил Иван Соловьев.
«Самое время прекратить вестись на истерию, которая поднимается в СМИ и Интернете вокруг разбитых женских носов и телефонов. Это выглядит дико, ибо женщин нельзя трогать ни под каким видом! Но в реальности женщины – это ? часть семейного насилия. Остальные это мужчины, дети и люди старшего поколения, которые страдают не меньше от агрессии своих родственников. Почему авторы с упорством, достойным лучшего применения, молчат о них?
- Семья - самое святое, что может быть и пока остается в нашей жизни! В ней можно найти все благодетели. За семью надо бороться. Хотя нам внушают, что угроза проигрыша весьма высока. Но проиграл не тот, кто проиграл, а тот, кто сдался. В любом случае нас больше, чем горстка НКО - иностранных агентов, пассионарных дам с неустойчивыми внешними реакциями, проплаченных экспертов и тех, кого они оболванили мыслью о том, что закон о профилактике домашнего насилия сможет хотя бы на 1 процент решить имеющуюся проблему, - заключил Иван Соловьев.
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