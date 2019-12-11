В тюрьме может оказаться школьник из Комсомольска-на-Амуре за хулиганский звонок

В Комсомольске-на-Амуре полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в ложном сообщении об опасности.

Утром по телефону вызова экстренных служб позвонил неизвестный и сообщил, что учащиеся и персонал одного из образовательных центров находятся в опасности.

Для проверки информации на место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. Из здания было эвакуировано 360 человек.

В результате проверки кинологом взрывчатых веществ и подозрительных предметов обнаружено не было.

По подозрению в совершении противоправного деяния сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре совместно с коллегами из управления ФСБ России по Хабаровскому краю по горячим следам задержали 15-летнего учащегося школы. Сотрудникам полиции подозреваемый сообщил, что совершил звонок из хулиганских побуждений.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.