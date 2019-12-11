Пользователи социальных сетей признали Хабаровск футбольным городом

Российский сервис бронирования жилья для отдыха ко Всемирному дню футбола опросил пользователей социальных сетей и выявил самые футбольные города страны.

Санкт-Петербург, Москва и Краснодар туристы назвали самыми лучшими городами для футбольных болельщиков. Со значительным отрывом отстает от тройки лидеров Казань, заняв четвертое место в рейтинге самых футбольных городов России.

Хабаровск единственный из городов Дальнего Востока попал в девятку рейтинга, заняв последнюю строчку.



Девять самых футбольных городов России:

1. Санкт-Петербург, 27,59%

2-3. Москва и Краснодар, 20,69%

4. Казань, 10,34%

5. Ростов-на-Дону, 6,9%

6. Екатеринбург, 17%

7-8. Сочи и Волгоград, 3,45%

9. Хабаровск, 1,72%

* Процент голосов опроса в соцсетях