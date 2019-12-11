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Пользователи социальных сетей признали Хабаровск футбольным городом
Российский сервис бронирования жилья для отдыха ко Всемирному дню футбола опросил пользователей социальных сетей и выявил самые футбольные города страны.
Санкт-Петербург, Москва и Краснодар туристы назвали самыми лучшими городами для футбольных болельщиков. Со значительным отрывом отстает от тройки лидеров Казань, заняв четвертое место в рейтинге самых футбольных городов России.
Хабаровск единственный из городов Дальнего Востока попал в девятку рейтинга, заняв последнюю строчку.
Девять самых футбольных городов России:
1. Санкт-Петербург, 27,59%
2-3. Москва и Краснодар, 20,69%
4. Казань, 10,34%
5. Ростов-на-Дону, 6,9%
6. Екатеринбург, 17%
7-8. Сочи и Волгоград, 3,45%
9. Хабаровск, 1,72%
* Процент голосов опроса в соцсетях
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