Благотворительность: Маленькое важное дело организовали в Хабаровском районе

Сотрудники благотворительного фонда собирают добротную одежду и раздают ее всем нуждающимся.

Николай Петухов живет в селе Осиновая Речка уже тринадцать лет. Переехал сюда еще в 2006 году, здесь родилось четверо детей. Его супруга Юлия работает почтальоном. Доставляя корреспонденцию до адресата, она иногда слышала от людей вопрос: есть ли возможность куда-нибудь отнести ненужные вещи?

Одежда и обувь почти новые, выбрасывать жалко. Просто разонравились. Сначала вещи складировали в отделении почты. Так и родилась у супругов Петуховых идея благотворительного фонда «От чистого сердца – в добрые руки». Они развесили объявления, где приглашали всех желающих отдавать ненужную одежду, а нуждающимся, соответственно, ее получать.

Через некоторое время о работе фонда узнали не только в Осиновой Речке, но и жители окрестных сел и поселков. Люди приезжали с баулами из Бычихи, Новотроицкого, Восхода и т.д. Вещи разные: для взрослых, для детей, зимняя одежда, летняя, демисезонная. Любой желающий мог прийти, померять понравившуюся, например, куртку и забрать ее совершенно бесплатно.

«Приходят люди не только из малообеспеченных слоев населения, - говорит Николай Петухов. - Это, скажем так, лишь одна из категорий. Немало приходит обычных людей, пенсионеров. Пенсии на всё, сами понимаете, не хватает. А тут одежда добротная, хорошая, новая. Ничего стыдного в том, чтобы прийти и взять вещи, нет. Я тоже воспитывался в многодетной семье. Отец умер рано, всех «тянула» мать. К вещам относились бережно, донашивали друг за другом».





«Они не маргиналы…»

Спустя некоторое время после запуска благотворительного фонда возникла нужда в дополнительных комнатах. Почта уже не справлялась с ролью склада (да и, собственно, не предназначалась она для этого). В здании бывшего детского сада нашлись пустующие помещения с отоплением. Туда и переехал фонд.

Появились волонтеры. Так, у одного из них оказался небольшой грузовик, куда помещается семьдесят мешков с вещами. К себе в машину Николай Петухов может загрузить лишь пару десятков торб. Перевозка требуется не только для поездки на склад. К некоторым нуждающимся семьям добровольцы сами привозят нужную одежду.

«Вот в Новотроицком есть семья, - продолжает Петухов. – Их одиннадцать человек, из них семь или восемь – дети. Живут в небольшом домике. Они не маргиналы, просто так их жизнь сложилась».

Будучи в краевом центре, волонтеры «От чистого сердца – в добрые руки» познакомились с отцом Николаем из хабаровской епархии. К слову, в епархии существует аналогичный благотворительный проект. Теперь представители обеих филантропических организаций сотрудничают друг с другом: если каких-то вещей не хватает в Осиновой Речке, то их берут в Хабаровске. Люди активно идут за школьными костюмами (перед 1 сентября), рубашками, пеленками, подгузниками.





Наглецы и перспективы

За несколько лет работы фонда всякое бывало, признается Николай Петухов. Сталкивались волонтеры и с наглецами. Например, вобьет себе человек в голову, что ему обязаны будут предоставить и дубленку, и норковую шапку. Придет, не найдет нужных вещей, ругань затеет.

«Раньше у нас был журнал, где каждый мог написать свои пожелания или слова благодарности, - говорит филантроп. – Бывали случаи, когда люди и маты писали, или «чего вы тут привозите только на бабушек»? Мы объясняем, что мы привозим то, что отдают люди. Мы не можем для вас закупить вещи по вашему требованию».

Петухов смотрит на подобные происшествия философски. Тем более что случаи все-таки редки. В основном, конечно, благодарят. Сейчас сотрудники фонда «От чистого сердца – в добрые руки» приблизительно знают свою «аудиторию». Это примерно 150 семей. Это те, кто регулярно приходят за одеждой. Дети вырастают, им требуются размеры побольше.

А вот в хабаровской епархии сталкивались с тем, что люди понабирали вещей, потом везли их на вокзал и продавали отъезжающим. В Осиновой Речке такого не было. Лишнего никто не брал.

«Также на складе у нас есть некоторое количество промтоваров: стиральные порошки, например. Местные продавцы промтоваров на меня шутливо жалуются: Николай, ты нам всю торговлю уничтожил».

Что же касается планов и перспектив фонда, Петухов считает: продолжать свою деятельность они будут, несмотря ни на что. Пока есть те, кто отдает вещи, и пока есть те, кому они нужны.

Пытались волонтеры освоить новую стезю: обеспечить нуждающихся продуктовыми наборами. Но это оказалось сложно. Во-первых, мало тех, у кого есть провиантный излишек. Во-вторых, те же овощи требуют определенных условий хранения, которые добровольцы пока не могут организовать. В-третьих, как говорит Николай Петухов, где продовольствие, там и соблазна больше…

Людям тяжело жить в селе. Особенно сейчас, когда нет или почти нет работы. Волонтеры сами знают об этом не понаслышке. Поэтому стараются сделать все возможное, чтобы их небольшое, но важное дело приносило пользу людям.

«Вещи выкинуть просто, но зачем, если можно отдать их нуждающемуся? Если ему вещь действительно нужна, он возьмет. А если нет, то он за ней и не придет».





Андрей Канев







