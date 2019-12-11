Прощайте, легенда хабаровского радио

Хабаровчане простились с Галиной Ивановной Заводой, радиорежиссером, заслуженным работником культуры РСФСР. Этим летом ей исполнилось 95 лет.

Дальневосточный поэт Людмила Миланич, проработавшая с Галиной Заводой многие годы на краевом радио, посвятила коллеге такие строки:

Нам с детства даруется слово —

С рожденья и навсегда —

Извечная наша основа,

Как небо, земля и вода.

Забыв свои детские муки,

Когда возникает в нас речь,

Мы эти родимые звуки

Почти разучились беречь.

Но кто-то всей жизнью напомнит,

Что Слово — в начале всего,

И если ты хочешь быть понят,

То зря не расходуй его.

Родилась Галина Завода, в девичестве Долгова, в селе Шелехово Комсомольского района. Отец ее служил на яхте императора Николая II «Штандарт» в чине унтер-офицера, а муж - капитаном первого ранга в Амурской флотилии. В одном из интервью как-то призналась, что испортила мужу адмиральскую карьеру: «Ему предлагали должность на Камчатке и адмиральское звание, а мне так нравилась моя работа, и я в слезах ему говорю – нет-нет-нет!».

Все началось с хабаровского Театра юного зрителя. Юная Галя, только что окончившая школу, в театре подрабатывала статисткой. Как-то заболела одна из исполнительниц. Вчерашняя школьница заменила ее. Да так удачно это получилось, что ей рекомендовали поступать в театральный институт в Ленинград.

Отучившись в институте, вернулась в Хабаровск. А здесь - работа в Театре драмы, трое детей, двое из которых приемные, и главная любовь всей ее жизни – морской офицер.

И двух дней не прошло после возвращения из Ленинграда, как Галину пригласили на радио как актрису. В 1955 году она перешла из театра на краевое радио диктором. Со временем стала заменять заболевших актеров. Как-то вызвали ее к начальству и предложили режиссуру. Она отказалась: жили с мужем на Красной Речке, к пяти утра просто бы не успевала приезжать. А возвращаться домой после 12 ночи? Какой муж такое будет терпеть?

Однако уговорили, послали на месячные режиссерские курсы в Москву, да еще и выполнили условие – дали передачи только художественного вещания.

Однажды ей попался материал об Айседоре Дункан. К этой идее руководство радио отнеслось прохладно: кому она нужна, эта плясунья?! Как вспоминала Галина Завода: «Я нашла студийное время, привлекла актеров и сделала передачу. И вот прихожу однажды на работу, а в холле висит огромный плакат - «Поздравляем Галину Ивановну с победой на Всесоюзном конкурсе!». Оказывается, был объявлен в Гостелерадио конкурс, и в числе других передач послали и мою – о Дункан».

Она записывала главных звезд российского театра и кино. Руфина Нифонтова, Василий Шукшин, Анатолий Солоницын, только снявшийся в «Андрее Рублеве» Тарковского. Галина Завода во время записи литературной программы делала замечания Иннокентию Смоктуновскому, и он беспрекословно подчинялся.

Как-то в одной студии Дома радио «не шел» звук. Техники говорят, что все нормально, согласно всем инструкциям. Перешли в другую студию. Через пять минут заходит техник и говорит: «Вы правы были, Галина Ивановна. Пол отошел на пять сантиметров. Это и придавало некрасивые обертоны».

У Галины Ивановны был свой «пул» артистов, с которыми она записывала передачи. Попасть в этот «пул», по сути, было профессиональным признанием. Когда-то хабаровское радио признавали лучшим среди советских региональных, и в первую очередь из-за программ, записанных Галиной Заводой.

Работать с ней было одно удовольствие! Чуть ироничная, невероятно требовательная. Столь чуткого слуха еще поискать! Она улавливала малейшую неточность! Это заставляло кропотливо работать над текстом, над собой, «ломаться», избавляться от модных фишек, мулек, разученных интонаций, не быть по-модному «пустеньким». Она требовала глубины. И как была благодарна, когда артист выдавал то самое, что потом держало хабаровского слушателя у радиоприемника часами.

Она всегда много читала, в том числе и современную литературу. Удивляло то, что с ее опытом, ленинградским театральным образованием, тончайшим профессиональным слухом у нее всегда под рукой был словарь. «Меня учили: работая со словом, всегда смотреть в словарь. Ведь наш язык настолько уязвимый, что одна неверная буква может изменить слово и смысл всего сказанного», - говорила Галина Ивановна.

Невероятная моложавость, женственность и фантастическая подвижность ума, она всегда казалась лет на тридцать моложе своего возраста.

Когда ее отстранили от эфира, а краевое радиовещание значительно сократили, отправили заслуженно отдыхать на пенсию, она продолжала работать – консультировала, ставила литературные спектакли с артисткой краевой филармонии Мариной Кунцевич.

Ушла эпоха, легенда, часть души Хабаровска.

Юрий Вязанкин



