Не дать мздоимцам шанса

Целью борьбы с коррупцией является не только наказание взяточников, но и формирование в обществе отвращения к этому социальному явлению

Существует множество гипотез о причинах высокого уровня коррупции. Здесь тебе и огромная пропасть между доходами разных слоев населения, и экономическая нестабильность, и даже религиозная тенденция. Да, есть статистика, по которой протестантские страны в основной массе являются наименее коррумпированными государствами мира.

Но мы не будем беседовать о глобальных проблемах. Для этого есть аналитики и политологи. Нас интересует то, что происходит в нашем городе. О борьбе с коррупцией (а 9 декабря был именно Международный день борьбы с коррупцией) мы говорим с первым заместителем прокурора Индустриального района города Хабаровска Дмитрием Туровцевым.

Хабаровск не рад сибиряку

«За одиннадцать месяцев 2019 года прокуратурой района проведено 22 проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции, выявлено 89 нарушений антикоррупционного законодательства, - рассказывает Туровцев. – В целях устранения нарушений и причин, ему способствовавших, внесены 22 представления. К дисциплинарной ответственности привлечено более 20 лиц, к административной ответственности привлечено 3 лица».

По коррупционным преступлениям было рассмотрено четыре уголовных дела в отношении 4 лиц. Так, уже вынесен приговор жителю Новосибирска, который пытался по не совсем законной схеме строить бизнес в Хабаровске. Предприниматель дал взятку директору и главному инженеру одного из муниципальных городских предприятий. А именно триста тысяч рублей.

За эти деньги коммерсант хотел заключить договор субподряда на выполнение работ по устройству электронных табло на одной из улиц Хабаровска. Взятку он перечислил на расчетный счет жены главного инженера (на нее зарегистрировано ИП). После этого деньги были обналичены и распределены среди вышеуказанных работников МУПа.

Бизнес у новосибирца не пошел. Суд оштрафовал его на полтора миллиона рублей и запретил в течение пяти лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Цифры говорят

«Прокуратурой района в октябре 2019 года проведены проверки исполнения действующего законодательства о противодействии коррупции в Дальневосточном юридическом институте МВД РФ, в управлении образования администрации Хабаровска в части предоставления руководителями образовательных учреждений, расположенных на поднадзорной территории, достоверных, полных и точных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по результатам которой выявлены нарушения», - продолжает рассказ о работе своего ведомства Дмитрий Туровцев.

Какие нарушения были выявлены? Вот пример. У одного из госслужащих в справке о приобретении квартиры указана сумма в 3,9 миллиона рублей. При этом источники получения средств, за счет которого куплено имущество, указаны не в полном объеме. Что можно легко обнаружить при подсчете. Так, автомобиль госслужащего был продан за 240 тысяч рублей и взят кредит на сумму 3,5 миллиона рублей. Итого – 3740000 рублей. Откуда взялось еще 160 тысяч рублей?

По результатам проверок пять человек привлечены к дисциплинарной ответственности, еще пятнадцати объявлен выговор в устной форме.

Еще один случай. Участковый брал мзду от владельца киосков, в которых ночью продавали алкоголь. За деньги полицейский предупреждал коммерсанта о готовящихся рейдах. Оборотня в погонах удалось поймать. Сейчас в связи с его деятельностью проводится предварительное расследование. Дело же в отношении взяткодателя уже рассматривается в суде.

Не давать чиновнику выбор

Как же все-таки искоренить в нашей стране коррупцию? Ну или хотя бы существенно снизить ее уровень? Дмитрий Туровцев подчеркивает, что одним из важных факторов борьбы с мздоимством является антикоррупционный анализ новых законов. И приводит пример с наводнением 2013 года.

Так, в одном из нормативных актов было написано, что пострадавшим в зависимости от ущерба положена компенсация до 10 до 50 или до 100 тысяч рублей.

«Но «до десяти» это сколько именно? - рассуждает первый заместитель прокурора Индустриального района. – Так ведь человеку и один рубль можно было выплатить. Текст закона должен быть так сформулирован, чтобы не было двоякого толкования, чтобы закон не давал чиновнику выбор. В новом законе уже нет подобного. Там конкретно написано: если ущерб такой-то, пострадавшему положена компенсация, например, в 50 тысяч рублей».

Важно сформировать в обществе само отвращение к коррупции, продолжает Туровцев. Сделать это непросто. Но работа ведется: в юридических институтах читаются лекции на соответствующую тему, да и обязанности госслужащих сообщать о фактах коррупции никто не отменял.

Игорь Свинников