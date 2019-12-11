Более ста миллионов рублей хотят потратить на светофоры, камеры и дорожные знаки в Хабаровске

Средства на ликвидацию мест концентрации ДТП планируют потратить в 2020 году. Финансирование предусмотрено федеральной программой «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Камеры фото- и видеофиксации появятся на нескольких перекрестках. Также планируется установить светофоры, металлические ограждения, дорожные знаки повышенной яркости на пересечениях улиц Запарина–Советской, Совхозной-Листопадной, Лейтенанта Орлова- переулка Облачного и других. Всего в программу по обеспечению дорожной безопасности включены 22 объекта, - сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска.

- В этом году для развития транспортной инфраструктуры в городе было ликвидировано 9 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Камеры видеонаблюдения, которые фиксируют нарушения ПДД, установлены на перекрестках улиц Ленина–Дикопольцева и Ленина-Лермонтова. Три пешеходных перехода оборудованы светофорами типа Т7,- рассказал заведующий сектором городского управления дорог и внешнего благоустройства Николай Жираков.

В следующем году в рамках федеральной программы в Хабаровске планируется заменить дорожную одежду на 45 улицах города, включая участок Краснореченской. Объем финансирования на приведение дорог в нормативное состояние и ликвидацию мест концентрации ДТП составит 1,6 миллиарда рублей.





Фото: khabarovskadm.ru