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Более ста миллионов рублей хотят потратить на светофоры, камеры и дорожные знаки в Хабаровске
Средства на ликвидацию мест концентрации ДТП планируют потратить в 2020 году. Финансирование предусмотрено федеральной программой «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Камеры фото- и видеофиксации появятся на нескольких перекрестках. Также планируется установить светофоры, металлические ограждения, дорожные знаки повышенной яркости на пересечениях улиц Запарина–Советской, Совхозной-Листопадной, Лейтенанта Орлова- переулка Облачного и других. Всего в программу по обеспечению дорожной безопасности включены 22 объекта, - сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска.
- В этом году для развития транспортной инфраструктуры в городе было ликвидировано 9 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Камеры видеонаблюдения, которые фиксируют нарушения ПДД, установлены на перекрестках улиц Ленина–Дикопольцева и Ленина-Лермонтова. Три пешеходных перехода оборудованы светофорами типа Т7,- рассказал заведующий сектором городского управления дорог и внешнего благоустройства Николай Жираков.
В следующем году в рамках федеральной программы в Хабаровске планируется заменить дорожную одежду на 45 улицах города, включая участок Краснореченской. Объем финансирования на приведение дорог в нормативное состояние и ликвидацию мест концентрации ДТП составит 1,6 миллиарда рублей.
Фото: khabarovskadm.ru
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