Михаил Юрьев: Некоторые любят погорячее

Национальное достояние, философия скорости и особенности изучения географии: неожиданные нюансы в интервью с главным тренером ХК «СКА-Нефтяник» Михаилом Юрьевым

- Михаил Юрьевич, «СКА-Нефтяник» три прошедших сезона подряд становился победителем чемпионата России. Все эти достижения - под вашим руководством.

- Были достижения и до меня и, надеюсь, после меня будут. Просто получилось так сконцентрироваться, что и кубки России, и суперкубки взяли. Ну суперкубок раньше не проводился - может, прежние составы тоже добивались бы таких успехов. Но чемпионаты страны, да, доселе не выигрывали.

- Вы не считаете, что внесли вклад в эти победы?

- Мы тоже приложили к этому руку, безусловно. Но так сложилось: хороший состав, желание руководства края совпало с мотивацией игроков, с желанием игроков и тренерского состава. Нельзя сказать, что решающим стало что-то одно. Роль играют несколько факторов, и эти факторы совпали.

Отличные… от других

- Если бы вы оказались в аудитории спортивных дилетантов - людей, которые ничего не понимают в хоккее с мячом, - как бы вы им охарактеризовали свою команду? Чем она так ценна для края?

- Считаю, что она уникальна. Большое число игроков в предыдущие сезоны входило в сборную России, и сейчас у нас есть игроки сборной. Это ребята примерно одного возраста, им интересно играть друг с другом. Они большие мастера.

- Региональным клубам часто пеняют, что они приглашают легионеров в свой состав. Как с этим обстоят дела в «СКА-Нефтяник»?

- Большая часть у нас не местных ребят. К этому можно по-разному относиться. Понимаю людей, которые хотят, чтобы играли воспитанники местной школы, но в профессиональном спорте все-таки главенствующую роль играет профессионализм. Важно, кто подходит под выбранную модель игры, под цели и задачи, которые ставятся перед клубом. Важно, чтобы это выполнялось. А прописка в паспорте или место твоего рождения - не важны.

- Какое соотношение сейчас «своих» и приглашенных игроков?

- Местных сейчас четверо. Остальные - ребята, которые родились и воспитывались в других регионах. Преимущественно - сибиряки. Они по ментальности ближе к жителям Дальнего Востока. Из европейской части России у нас практически не осталось хоккеистов.

- Вы же сам сибиряк?

- Да. И мне сибиряки нравятся.

- То есть вы с ними легко находите общий язык?

- Наверное, они мне по менталитету понятны, и я им, видимо. Понимаете, суть еще в том, что жители западных регионов страны отличаются от тех, кто живет на востоке, причем серьезно. Они даже географию плохо знают.

- То, что сибиряки и дальневосточники отличаются - довольно распространенное у нас мнение. Не думала только, что это и на профессиональных спортсменах сказывается.

- Конечно, они там привыкли жить вокруг Москвы, путешествовать на автобусе 3-4 часа или час на самолете. А здесь надо такие расстояния покрывать. Мы-то привыкли к этому с детства. Красноярцы, новосибирцы, хабаровчане - мы представляем географию нашей страны. А жители западной части России даже не знают этого. Больше того - у нас даже сибиряки, когда приезжали сюда, знакомились с Хабаровском, с географией Дальнего Востока, плохо представляли, где Благовещенск находится. Владивосток - это более понятно, если человек в школе хотя бы на паре уроков географии был, должен ориентироваться, где находится Владивосток.

Задаю вопрос - где находится Благовещенск. Немая сцена. Говорю - завтра придешь на тренировку, если не ответишь, будут последствия.

Вот про город Кинешму слышали? А я там был, в хоккей с мячом играл. Я бы где и когда узнал про него? Доезжаешь до Иванова, потом пересаживаешься в другой поезд и едешь до Кинешмы. Вот. А Воркута? А Магдагачи? А Могоча? А Арсеньев? А Комсомольск-на-Амуре? Да мы счастливые люди!

- Так ли важен интеллект для профессионального спортсмена? Не секрет, что некоторые их считают, скажем… не очень умными.

- Вы меня сейчас ранили в самое сердце!

- Мне придется извиниться.

- Если серьезно, у нас сейчас вообще такое общество интересное. Такое впечатление, что очень много информации дают в школе, но она неизвестно куда утекает. У меня дочь учится в пятом классе - знаю, о чем говорю. Такое количество заданий им дают, в том числе по географии! И они так много знают уже сейчас… Должны бы знать. Но, увы, это не так.

Наверное, что-то у нас не так. Не так как раньше.

- Нас, «советских», учили лучше?

- Может быть, мы сами хотели больше знать? Сейчас есть гаджеты, не знаешь чего-то - раз, нашел в интернете.

- Так а что все-таки со спортсменами?

- Мы, все те, кто работает в этом клубе, - счастливые люди. Такое мнение у меня сложилось, я все же давно в хоккее, да и живу достаточно долго. Уверен, что чем сильнее хоккеист, тем интеллект у него выше. Он из других сфер что-то постоянно добирает, чтобы стать лучше.

Пусть меня научат

- Правильно было бы объяснять мальчишкам, которые идут заниматься русским хоккеем, что клюшка - не единственный путь к успеху в жизни?

- Конечно. К тому же у нас сейчас такая узкая специализация в спорте с ранних лет начинается - я противник этого. Не думаю, что это правильный путь. Исключением могут быть, пожалуй, гимнастика, фигурное катание - виды, заточенные на индивидуальное развитие.

- Как родителям понять, куда лучше отдать ребенка - в командные виды спорта или индивидуальные?

- Родителям? Родитель может обмануться.

- Тогда как? Методом пробы?

- Безусловно. Но решать должны не папа и мама, а сам ребенок. Почему родители? Они должны в чем-то помочь - отвезти, привезти, экипировку купить. Мне кажется, ребенок сам может выбирать. Мы выбирали сами, нас никто за руку не водил.

Я смотрю, сейчас родители на тренировках присутствуют по многим видам спорта - ждут, пока закончится, забирают детей. Раньше такого не было. Сами приходили, сами уходили. А сейчас родители еще и в тренировочный процесс вмешиваются! Вы же в школу не идете, не встаете на место учителя? Это такая же школа.

- Есть же ситуации, когда взрослые силком заставляют ходить в кружок, секцию какую-то.

- Тут надо либо терпеливо объяснять, почему, по мнению родителей, это их чаду пригодится в будущем, либо совсем не надо заставлять.

- Вы против такого насилия?

- Категорически.

- Возвращаясь к разговору о команде. Вы сказали о целях и задачах, которые стоят перед ней. Кто эти люди, которые ставят цели и задачи?

- Руководство клуба, руководство региона.

- Кто выступает учредителями клуба?

- Правительство Хабаровского края - базовый учредитель. Администрация Хабаровска - тоже один из учредителей. Есть спонсоры, которые участвуют в жизнедеятельности клуба. Но номер один - это край.

- Насколько велики затраты на содержание?

- Тяжелая ноша это для бюджета или нет, не знаю.

- Хорошо, задам вопрос по-другому. Достаточно тех средств, которые выделяются?

- Сейчас хватает. Но мы в этом сезоне претерпели достаточно серьезное обновление состава. В силу разных причин не смогли сохранить семерых игроков. Сейчас у нас минус семь, плюс пять человек из молодежной команды. Это связано еще и с изменением регламента - если раньше мы могли заявлять на игру 20 хоккеистов, то теперь - 18.

- Можно ли это расценивать как ослабление команды?

- Глубина состава должна быть равноценной. Молодежь еще нуждается в адаптации, в наработке навыков, приобретении опыта выступлений на высоком уровне. Пока этого нет, пока есть эмоции. Что-то получается, но нельзя сказать, что они такие же, как те ребята, которые три года становились чемпионами.

Очень надеемся, что в конце сезона они приблизятся по уровню мастерства к основному составу. Разрыв достаточно большой. Пока это не влияет коренным образом на результаты. Но матчей с каждой неделей за спиной становится все больше, копится эмоциональная усталость.

Молодой хоккеист, который только-только делает первые шаги в большом спорте, а суперлига - это наивысший уровень… Опасаемся немного, что эмоции закончатся, а мастерства еще не будет хватать.

- А с семью игроками пришлось расстаться потому, что их финансово «не тянули»?

- По разным причинам. Кого-то не могли из-за финансовых причин оставить, не было возможности. Кто-то по семейным причинам покинул клуб.

В любом случае, чтобы этот сезон пройти ровно, качественно, остаться на тех же позициях, нам надо было хотя бы двух игроков оставлять.

- Есть понимание, в каком объеме правительство региона готово помогать?

- Не могу об этом говорить, потому что не владею этой информацией. Финансовая сторона главного тренера интересует только тогда, когда в межсезонье ведется селекционная работа. Мне надо знать, какую сумму мы можем потратить на приглашение игроков либо на контракт тем, кто у нас есть.

Дважды в одну реку

- Давайте о вас поговорим, Михаил Юрьевич. Вы были главным тренером сборной России по бенди.

- Было дело.

- И чуть больше полугода прошло, как вы покинули этот пост во второй раз?

- Да, в мае этого года.

- Это было ваше решение?

- Да, наше решение. Мое и моего помощника Андрея Пашкина. Оно было принято не спонтанно, это обдуманный шаг.

- Слишком большая ответственность или слишком интересен «СКА-Нефтяник»?

- И то, и другое. Это желание двух сторон - и федерации хоккея с мячом, и тренерского штаба.

- Но мы же все живые люди, знаем, что в таких случаях одна сторона может, скажем так, надавить.

- Федерация ждала нашего решения. Они, как я понимаю, были готовы к любому варианту. Но такого, чтобы «давайте, оставайтесь, мы хотим, чтобы вы работали дальше» - не было.

У меня с помощником еще до окончания чемпионата мира был разговор, и мы пришли к единому мнению - дорабатываем этот сезон и заканчиваем.

- «СКА-Нефтяник» - уже третий ваш региональный клуб. Новосибирский «Сибсельмаш», «Уральский трубник» из Первоуральска. Чем для главного тренера отличается уровень сборной и уровень работы в обычной команде?

- Смотрите - уровень сборной и уровень «СКА-Нефтяника» очень близки. Здесь однозначно игроки очень высокого уровня, с ними интересно работать. Это, наверное, вершина тренерского дела. - когда игроки сборной у тебя в команде, и их немало. Более того - некоторых игроков я умышленно приглашал в «СКА-Нефтяник», понимая, что они мне нужны в сборной. Сборы занимают минимальное количество дней в году, и там один турнир плюс чемпионат. Хотелось бы, чтобы игроки, которые приезжают в сборную, имели лучшее взаимопонимание, выработанный тактический рисунок. Между нашим клубом и сборной есть, конечно, разница в игровом почерке. Предпочтительнее, если бы эта разница была как можно меньше.

- Как считаете, кого у нас больше - поклонников хоккея с шайбой или хоккея с мячом?

- На Дальнем Востоке, в Хабаровске в том числе, исконно популярным видом спорта, безусловно, был хоккей с мячом. То, что он немножко сдал свои позиции - есть, наверное, вина и шайбистов в том числе, и властей. Имею в виду не только и столько местных, сколько федеральных. Мы не олимпийский вид спорта, и из-за этого немножко страдаем, что нам внимания поменьше.

И СМИ нам меньше внимания уделяют, и показывают нас меньше на федеральных каналах, нежели хоккей с шайбой или футбол.

- Позволю себе вопрос человека, который ничего не понимает в хоккее с мячом. Он никогда не был олимпийским видом спорта?

- Никогда. Мы к этому стремимся несколько десятилетий.

- А перспектива есть?

- Перспектива - она всегда есть. Понимаю, что хоккей с шайбой очень сильно поддерживается первыми лицами государства, в том числе самим президентом - он играет в ночной хоккейной лиге. Вячеслав Фетисов в этом смысле тоже большое влияние оказал на руководство страны. Для хоккея с шайбой создавались очень хорошие условия. Очень богатые спонсоры их поддерживали - крупные компании, нефтяная, газовая отрасли, металлургия.

Примерно такая же ситуация в Хабаровске. Построена «Платинум-арена», она очень удачно располагается в центре города. Удобно добираться, и к тому же это стало модно - ходить на хоккей с шайбой. Люди тоже могут ничего в этом не понимать, но - тусовка своя.

А «Ерофей-арена» расположена в отдалении, в спальном микрорайоне. Добраться сюда непросто, а выбраться после матча еще сложнее. Логистика, наверное, играет свою роль. Хотя она не мешала 2-3 года назад, когда стадион был полон. Может быть, приелись наши победы, может быть, есть другие причины.

Радует, что мальчишки приходят. Школа не нуждается в дополнительном наборе.

- Недавно кто-то из краевых депутатов возмущался, что на матче «СКА-Нефтяник» полупустые трибуны. Шайбисты на себя оттягивают?

- Однозначно, особенно когда в один день идут матчи. Все-таки Хабаровск не миллионный город.

- Ну и расписание вы не можете корректировать, ведь так?

- Мы можем только время каким-то образом корректировать. И то, если рабочий день - мы не можем играть днем. Или «Амур» - играть днем, а мы вечером. Мы играем примерно в одно время - в 19 или 19:30.

Хоккей – дело тонкое

- Есть какое-то решение, чтобы ваши болельщики вернулись к вам?

- Да они особо не уходили. Считаю, здесь другие причины. Еще раз говорю - если «Платинум-арена» в центре, многим домой после матча даже пешком можно дойти, а ждать автобус от «Ерофея», если ты не на машине - то еще удовольствие, и неизвестно, дождешься ли в это время. И на наши матчи ходит больше детей, чем на хоккей с шайбой. Я иногда бываю на матчах «Амура» - там более взрослая публика, чем на хоккее с мячом. У нас мальчишек и девчонок достаточно много на трибунах. Хотелось бы, конечно, еще больше.

А потом, мне кажется, лет 20-30 назад люди были другой ментальности. Мы сами ходили на мероприятия, без родителей. Сейчас родители, как правило, везде водят. Даже на матч «СКА-Нефтяник» ребенок хочет, а его некому сопроводить - тоже мы теряем часть публики.

Надо думать, много подходов может быть для привлечения зрителей - как очевидных, так и не очень.

- К вам губернатор заглядывает на матчи?

- Последний раз был 27 ноября.

- Баланс в его внимании к хоккею с шайбой и хоккею с мячом соблюдается?

- Не знаю, какое количество матчей «Амура» он посещал. Я про себя могу сказать, что в этом году посещал только матчи «СКА-Нефтяник». На «Амуре» не был, не получается - играем в одни и те же дни.

- Как думаете, в четвертый раз станете чемпионами России?

- Нам бы очень хотелось. А станем или нет - узнаем в марте. Много кто хочет нас подвинуть «с трона».

- Кто ближайшие преследователи?

- Это группа команд, не могу выделить какую-то одну. Московское «Динамо», красноярский «Енисей». Думаю, что очень близки к ним архангельский «Водник», «Байкал» из Иркутска.

Есть еще группа команд чуть ниже по уровню, но достаточно сильных и амбициозных: «Динамо-Казань», «Кузбасс», «Уральский трубник». Эти команды будут стараться попасть в тройку призеров.

- Вы много ездите по стране. Как выглядят площадки, на которых приходится играть, в сравнении в «Ерофей-ареной»?

- Это одна из лучших в России площадок. Не могу сказать, что лучшая, но то, что одна из лучших - это точно. Для зрителей здесь одни условия, для игроков - другие. Трудно объективно оценить. В Москве, например, в Крылатском, для болельщиков, наверное, потеплее. А в Красноярске и в Хабаровске - попрохладнее. Чтобы было понятно - в «Платинум-арене» на трибунах около 15 градусов Цельсия, в арене «Ерофей» - десять. Площадь льда больше, и он должен быть более жестким, поэтому и на трибунах сложнее поддерживать комфортную температуру.

- А есть открытые стадионы, как «Нефтяник»?

- Да их большинство в стране.

- Так у нас круто?

- Ну мы не как хоккей с шайбой, до такого уровня еще не доросли. Пытаемся. Если бы нам уделяли столько же внимания, как хоккею с шайбой, мы бы, наверное, тоже играли в тепле. Идет процесс, но не быстро. По одной арене в год строится. Чтобы все команды суперлиги получили дворцы, надо еще лет 8 ждать. А за это время что-нибудь новое придумают.

Раньше делали искусственный лед - сезон продлевали. Потом крыша появилась - еще дольше можно играть, чем под открытым небом. Мир не стоит на месте.

- В хоккее с мячом есть какая-то особая философия?

- Одним словом можно сказать - скорость. У нас все по-другому, не так, как в других видах спорта. У нас сумасшедшая скорость. Этим он и привлекает, может быть, тех, кто хочет погорячее. У нас скорость передвижения на коньках очень высокая. На этой скорости надо совладать с мячом, с клюшкой, с партнерами, с соперниками. У нас же большое количество игроков - не 5 на 5, а 10 на 10, одиннадцатые - вратари. Скорость передвижения, скорость мышления. Мяч маленький, круглый, а круглыми предметами сложнее управлять, чем плоскими. Я так думаю!

Национальное достояние

- Есть что-то, с чем вы хотели бы обратиться к читателям?

- Сказать, чтобы любили хоккей с мячом так, как любим его мы, было бы неправильно. Но хорошо бы, чтобы они сделали маленькие шажочки в направлении арены «Ерофей» - сначала как болельщики, потом как люди, которые будут пропагандировать этот вид спорта для своих детей, внуков, своих друзей и знакомых.

В этом году был чемпионат мира в шведском городе Венерсборге, где мы стали чемпионами мира. Медали нам вручала вице-премьер российского правительства Ольга Голодец, она приезжала на финальную игру. Это был очень хороший матч. Хотелось бы сказать - выдающийся - он таким и был по накалу, по интриге, хотя и не совсем по содержанию (финальные матчи не бывают содержательными, как правило, это война, когда никого никто не берет в плен). Я ей сказал тогда - обратите, пожалуйста, внимание, на наш вид спорта. Мы незаслуженно мало его получаем в сравнении с хоккеем с шайбой, с футболом - видами спорта, которые сейчас наиболее популярны. Все-таки это национальный вид спорта! Почему-то другие государства даже не олимпийским видам спорта, если они национальные, уделяют много внимания.

- Пример можете привести?

- Да вот чемпионат мира по регби недавно закончился. Не олимпийский вид спорта. Но какое количество зрителей, какой ажиотаж! Новая Зеландия, Ямайка, Австралия, Япония - оказывается, весь мир играет.

У нас вот керлинг - олимпийский вид спорта. Его интересно, наверное, смотреть. Сам смотрю по телевизору. Не знаю, стал бы я играть или нет, надо попробовать.

- В ваших словах слышится горькая ирония.

- Ну керлинг! Его придумали позавчера. Олимпийский! А мы - нет. А у нас такая богатая история. Считаю, что за Уралом хоккей с шайбой и футбол - априори невозможны. Они более дорогие, здесь нет такого количества спонсоров и условий для этих видов спорта. Хоккей с мячом - испокон веков сибирские и дальневосточные города. Он был и в Москве популярен, но мало что уже осталось. А здесь - есть.

- Считаете, что не надо гнаться за модой, а припасть, что называется, к корням?

- Очень хорошо сказали, надо записать. Но так оно и есть - большинство команд за Уралом базируется. В Поволжье еще любят хоккей с мячом. В городах раньше было по несколько команд, которые играли в первенстве Советского Союза.

- Но есть же положительные моменты - в Хабаровске прошли два чемпионата мира, в 2015 и 2018 году.

- Знаете, тот накал, то зрелище, которые были на этих чемпионатах - их повторить тяжело. Люди, можно сказать, этого деликатеса поели хорошо.

- Пресытились, получается?

- А вы попробуйте выйти на улицу и поспрашивать случайных людей. Интересен ли им хоккей с мячом? Если интересен - почему, как часто ходите на матчи местной команды, если не ходите - почему? Это будет познавательно.

А вообще хочется, чтобы люди ходили на русский хоккей с тем же энтузиазмом, как в советские времена.

Ольга Шабалина





Михаил Юрьев – мастер спорта международного класса, чемпион мира среди юниоров, чемпион мира среди молодежных команд, чемпион России. С августа 2012 года по февраль 2015 года, с мая 2017 года по май 2019 года – главный тренер сборной России по хоккею с мячом. С октября 2011 года – главный тренер ХК «СКА-Нефтяник». Под его руководством клуб становился чемпионом России в сезонах 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 годов.



