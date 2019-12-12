Секреты предпринимательства откроют школьникам Хабаровского края на слете

В эти выходные на базе гостиничного комплекса «Ривьера» для школьников, мечтающих о бизнесе, организуют слет «Будущий предприниматель».

Как сообщила пресс-служба комитета по молодежной политике, слет проводится в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В слете примут участие 100 лучших учеников из общеобразовательных организаций края (г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре, Бикинский, Вяземский, Комсомольский, Николаевский, Хабаровский, имени Лазо) активно проявивших себя по итогам реализации программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 – 17 лет.

Основная цель мероприятия - заинтересовать подростков в развитии предпринимательской деятельности и обучить финансовой грамотности. Успешные предприниматели поделятся с участниками слета своими секретами ведения бизнеса, помогут им увидеть многообразие источников предпринимательских идей, расскажут о знаниях и навыках, с помощью которых эти идеи воплощаются в жизнь. Спикером на слете выступит Алексей Демьянов – предприниматель, куратор проекта «Наставничество».

В программе слета презентация программы и возможностей центра «Мой Бизнес», обучение «Искусство продавать себя: от самопрезентации до победы в переговорах», презентация своих «домашних заданий» участниками форума.