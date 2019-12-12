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Коров и баранов без документов задержали на посту
В результате контрольно-надзорных мероприятий на посту ГИБДД «Амур» сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора и контроля управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО совместно с сотрудниками ГИБДД 10 декабря 2019 года был остановлен автотранспорт, перевозивший 50 голов баранов и 48 голов крупного рогатого скота без ветеринарно-сопроводительных документов, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО
Со слов водителя, животные были приобретены в одном из частных фермерских хозяйств Еврейской автономной области для личного пользования.
В целях не допущения распространения заболеваний общих для человека и животных, автотранспорт был возвращен обратно в ЕАО с требованием постановки сельскохозяйственных животных на изолированное ответственное содержание без права перемещения, продажи и убоя.
Информация о данном факте направлена в управление ветеринарии при Правительстве ЕАО.
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