Игры патриотов: Битва под Ильинкой за Москву

В пригороде Хабаровска реконструкторы-любители показали краткий эпизод большой войны

Клуб военно-исторической реконструкции (КВИР) «Хабаровский пехотинец» при поддержке коллег из «Амурского рубежа» и небольшой финансовой поддержке казаков провели тренировку в виде полевого выхода. Все вылилось в воссоздание одного из эпизодов «битвы за Москву».

Условия были максимально приближенные к реальным - горушки, овраги, склоны в снегу, мороз за 20 градусов. Не все приглашенные явились. Примерно было поровну тех, кто «бился за Москву», и тех, кто наблюдал за потехой. Причем у доблестной «Красной армии» было численное – раза так в четыре - преимущество над четырьмя «бойцами вермахта».

- Не все потенциальные «гансы» согласились поучаствовать, – комментирует Алексей Михайлов, руководитель клуба военно-исторической реконструкции (КВИР) «Хабаровский пехотинец». - Кто-то приболел, кто-то не смог, а кто-то занят с семьей.

А почему место для таких занятий на свежем воздухе находится так далеко от центра столицы Хабаровского края?!

- Да деньги на холостые патроны и не менее холостые взрывпакеты пришли буквально неделю назад. А пока с властями про место «поближе» договоришься, месяц уйдет. Поэтому и решили на нашей площадке, где уже проводили мероприятия, и в этот раз «повоевать», - поясняет Алексей Михайлов.

«Красным» повезло с личным составом - в этот раз на поле боя было выведено несколько новичков. Их в «атаку на пулеметы» не бросили, пожалели. Санитарам приказали раненых перевязать, фронтовым корреспондентам - события осветить. И тому подобное. Все по солдатским заповедям - «подальше от начальства, поближе к кухне». И у противоположной стороны было пополнение. В игру ввели одного предателя Родины - полицая из местных, дабы соблюсти исторические реалии. Этого гада в самом начале боя, который продлился 15 минут, пристрелили. Поделом! Он «советского корреспондента из Москвы», войдя в роль по Станиславскому, два раза пытался ногой пнуть и унижал словесно-морально.

Было две бесплодных «атаки» в лоб на горушку, где засели «немцы». Лупили пулеметы, «гансы» отвечали минометным огнем. Потом «красноармейцы» зашли с флага и врукопашную добили «противника». На этом активная часть мероприятия закончилась. Зрители разбрелись по территории, бойцы двинулись к костру, где у Настеньки все было готово - каша гречневая, чай горячий.

- Она молодец, с нами уже лет шесть-восемь, помогает с тылом, - радуется Алексей Михайлов. - Каша с мясом, чай с дымком, да возле большого костра…

Приятно провели время на свежем воздухе. Побегали, попрыгали, тяжести потаскали – один пулемет весит килограммов 10-12. Встретились хорошей компанией, дела обсудили, отметили недостатки, поправили петлички и снаряжение. Лишний раз проверили состояние «вооружения» и потренировались в тактике. Нормальное такое мужское времяпрепровождение. Кому подледная рыбалка, кому лыжи и санки, кому на диване лежать, кому под машиной в гараже. А так получилось полезно для здоровья, приятно для общения. Да и весьма патриотично. Жаль, что мало.

Андрей Дунаевский



