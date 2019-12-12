Семьдесят домов в Хабаровском крае загорелось из-за бань и печей

С началом отопительного сезона по данным Государственного пожарного надзора МЧС России в Хабаровском крае за октябрь - ноябрь 2019 года зарегистрировано 70 пожаров в частных домовладениях, где установлено печное отопление. При этом 29 возгораний произошло в банях и саунах.

Пострадавших и погибших в результате пожаров не было, но материальный ущерб причинён существенный. Так, в октябре в поселке Переяславка района имени Лазо в результате неправильной эксплуатации отопительной печи изнутри выгорел жилой дом с пристроенным гаражом на площади 150 кв. метров. А в селе Черняево того же района при использовании печи с неисправным дымоходом сгорела баня на площади 20 кв. метров. В Хабаровском районе в конце ноября в селе Сергеевка из-за печи хозяева лишились одноэтажного деревянного дома, а в селе Мирное – бани, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Чаще всего причиной возникновения огня становится неправильное устройство или неисправность отопительных печей, нарушение при их эксплуатации, неисправность дымохода, а также несоответствие или отсутствие разделки печи.

«Печь - это огнеопасное сооружение. - Всем известно, что деревянные материалы воспламеняются при нагревании до температуры 300°С. Однако мало кто знает, что дерево способно к самовозгоранию, если оно долгое время находится в соприкосновении с предметами, разогретыми даже до температуры 100 градусов Цельсия. Поэтому при устройстве любой печи необходимо следить за тем, чтобы ее нагреваемые поверхности и дымоход ни в коем случае не соприкасались со сгораемыми частями здания, - прокомментировал инженер отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Максим Чихонацкий. - Хочется отметить, что при эксплуатации бани, а особенно при растопке печи, надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, не допускать перекала печи. Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело. Заблаговременно, еще перед началом строительных работ, необходимо позаботиться о правильном, и, главное, безопасном выборе места расположения бани. Не забывайте о противопожарных разрывах: нередко пожар, начавшийся в бане, распространяется на дом и другие постройки, если они расположены близко или под одной крышей. Сегодня в современных банях используются все достижения современной жизни: освещение, обогреватели, вентиляторы, кондиционеры и т. п. Следите за состоянием электропроводки, розеток и выключателей».

Зима только в самом начале. Поэтому жителям частных домовладений требуется быть внимательными и соблюдать меры пожарной безопасности, чтобы не лишиться дома, имущества, а главное – жизни. В свою очередь сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проводят с гражданами постоянные беседы о мерах безопасности, раздают памятки.