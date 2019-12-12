Как заработать штраф за «дальневосточный гектар» и как его избежать

Очередные итоги подводим с Андреем Примаком – начальником отдела по работе с уполномоченными органами по проекту «Дальневосточный гектар» министерства имущественных отношений правительства Хабаровского края





- Говорят, хабаровские гектарщики нынче просто блистали на Восточном экономическом форуме…

- Там был отдельный павильон с товарами, произведенными на «дальневосточных гектарах» всего округа. Хабаровских гектарщиков была примерно половина. Молочная продукция, мед, дикоросы и прочее. Исключительно был отмечен березовый сок кооператива «Дальневосточная слобода», который сейчас активно реализуется.

- Раньше березовый сок производили почти в каждом райцентре, его было хоть залейся! А теперь – невидаль!

- К сожалению, это наш метод: «…до основанья, а затем…». Но хорошо, хоть гектарщики возрождают производство сока.

- Давайте посмотрим на некоторые итоги трехлетнего действия закона.

- На «дальневосточный гектар» всего было подано 19580 заявлений. Но часть из них отклонили, часть заявители отозвали сами. В итоге зарегистрировано 9753 договора.

По закону через три года после заключения договора пользователи обязаны подать декларацию об использовании своего земельного участка. На подачу декларации дается три месяца.

- Стало быть, первым гектарщикам из Амурского района пора заявить о себе?

- Да, с октября и до конца декабря этого года они должны подать декларации.

- А если не подадут?

- Если не будет декларации в установленный срок и в установленной форме, то государство обязано провести проверку участка. Правильно поданная декларация и земельный участок проверке не подлежат. Декларацию можно подать по почте, по Интернету через Федеральную информационную систему, можно принести лично.

- Куда подается декларация?

- В тот орган, с которым заключен договор. То есть берем договор, смотрим, кем он подписан, и направляем декларацию подписанту.

Не умеешь работать – не бери гектар

- Кто-нибудь контролирует этот процесс? Быть может, власть забыла про декларации…

- Надзорные органы об этом периодически напоминают. У прокуратуры особенно пристальное внимание к «дальневосточному гектару». Всех граждан, у которых подходит срок подачи декларации, обязательно уведомляют.

- А если уведомление не находит гектарщика?

- Тогда информация передается в Росреестр, который проводит внеплановые проверки таких земельных участков. И если будет выявлено нарушение земельного законодательства, то гражданину грозит штраф и предписание об устранении нарушений.

- Что считается нарушением?

- Закон квалифицирует три варианта нарушений.

Первый: использование участка не по целевому назначению. По закону гражданин после подписания договора в течение года обязан выбрать вид использования гектара. В нашем крае примерно треть гектарщиков до сих пор не определились, чем заниматься. Если человек пользуется (или не пользуется) участком, не выбрал вид его использования, не подал декларацию, то придет проверка, будет штраф и предписание об устранении нарушения. Штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Второй вариант нарушений – это когда земля сельхозназначения взята для сельхозпроизводства, а его нет. Штрафы начинаются от 3 тысяч рублей за гектар и зависят от кадастровой стоимости и величины участка.

Третий вариант нарушений – неиспользование участка, взятого для строительства жилого дома, для приусадебного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества. Штрафы от 20 до 50 тысяч рублей.

- Что будет, если предписание не выполнено, то есть в срок не устранены нарушения?

- Будет повторный штраф от 20 до 50 тысяч рублей, а документы направлены в уполномоченный орган, чтобы потом на их основании можно было забрать участок.

- Забрать – это как?

- Договор с гражданином заканчивается по истечении пяти лет. Уполномоченный орган его не продлевает. Даже если человек подаст заявление на оформление участка в собственность или аренду, то ему откажут. Земельный участок автоматически переходит в статус свободного и будет отдан очередному заявителю на «дальневосточный гектар».

- А если нарушитель не уходит с участка, продолжает им пользоваться?

- Тогда будет еще одна проверка и ему выпишут еще один штраф за использование земель без правоустанавливающих документов.

- Есть возможность избежать штрафов?

- Есть. Если честно, многие брали участки просто так – без какой-либо цели. Но собственность подразумевает ответственность. И люди начинают понимать, что им участок не нужен. Для таких случаев Гражданский кодекс предлагает процедуру расторжения договора безвозмездного пользования. Уже есть немало заявлений об отказе от «дальневосточного гектара». Бесплатно эти люди землю уже не получат никогда. Но таким образом они обезопасили себя от проверок и штрафов.

- Сколько договоров расторгнуто по Хабаровскому краю?

- 534 договора.

- Вернемся к Амурскому району – что там происходит?

- В Амурском районе было заключено 92 договора. Прошло три года и из них осталось действующих 64 - примерно треть граждан отказалась от «дальневосточных гектаров». 44 человека уже подали декларации. У двенадцати еще есть время до конца месяца. Восемь человек не подали декларации в установленный срок и на связь не выходят. Сведения о них направлены в Росреестр, который готовит проверки.

- Проверить землю зимой под снегом…

- Проверки делают весной и осенью, когда все видно. Непонятно другое: зачем подвергать себя проверкам и штрафам? «Дальневосточный гектар» - это своеобразная помощь людям, и доводить ее до какого-то наказания… абсурд! Поэтому мы пытаемся довести информацию до гектарщиков всеми возможными способами.

- Гектарщики из других районов, помимо Амурского, подают декларации?

- Да, подали еще 69 человек, у которых подошел срок.

- А досрочно можно подать декларацию?

- По закону нельзя ни раньше, ни позже установленных сроков.

- Допустим, гектарщик уехал за границу. Кто-то другой вместо него имеет право подать декларацию?

- По закону декларацию подает только тот, с кем заключен договор. Если человек за границей, он может сделать это по Интернету.

Вы ничего не пропустили?

- Есть что-либо новое в законодательстве о «дальневосточном гектаре»?

- Нововведения готовятся. В сентябре этого года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент Владимир Владимирович Путин дал поручение предусмотреть льготы для индивидуального жилищного строительства на «дальневосточном гектаре». Оглашена цифра: кредит под 2 процента. Сейчас разрабатывается механизм его предоставления. Есть уверенность, что в 2020 году это осуществится.

- Отчего вдруг такая щедрость?

- Это не щедрость, это политика, которая подразумевает стимулирование и жилищного строительства, и дальнейшего интереса к нашей земле.

- Появляются ли на гектарах новые проблемы, которые требуют урегулирования?

- Основная проблема сейчас в нестыковке законодательства по индивидуальному жилищному строительству. «Дальневосточный гектар» можно взять где угодно, в том числе и в лесу. Вид его использования – практически любой, в том числе и жилищное строительство. И, по идее, дом можно строить хоть где. Но по Градостроительному кодексу уведомление о строительстве надо проверять на соответствие действующим строительным параметрам. А параметры по действующим законам разрешают индивидуальное жилищное строительство только в границах населенных пунктов. Вот такая коллизия: участок под строительство дома взять можно, а построить – проблемно. Сейчас этот вопрос изучает Минвостокразвития и, возможно, будут поправки в законы.

- По инфраструктуре: есть чем порадовать гектарщиков?

- Сейчас для них строятся две дороги – в районе сел Кругликово и Свечино. Планируется в 2020 году строительство дорог в районе Елабуги и Краснознаменки. Еще в следующем году будет установлена 21 подстанция в Кругликовском поселении для обеспечения гектарщиков электричеством. Так что их новая жизнь только начинается. Закон будет работать до 2035 года, интерес к «дальневосточному гектару» на самом деле не пропал. Сейчас в нашем крае каждый месяц заключается примерно 70 новых договоров. Теперь люди берут земельные участки целенаправленно.

Раиса Целобанова