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В Хабаровском краеведческом музее выставят «Нанайцев»
19 декабря в 16:00 в Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова состоится презентация
этнографического каталога «Нанайцы».
Каталог нанайской коллекции из собрания ХКМ им. Н.И. Гродекова является очередным в серии каталогов этнических коллекций, издаваемых музеем. В него включено описание 2200 этнографических предметов, собранных за период с конца XIX в. по настоящее время, а также более 700 фотографий, отражающих различные аспекты традиционной и современной культуры нанайцев.
Издание предназначено для историков, искусствоведов, этнографов, художников, культурологов, музейных работников, а также широкого круга читателей, интересующихся историей и культурой дальневосточных этносов.
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