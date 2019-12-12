В Хабаровском краеведческом музее выставят «Нанайцев»

19 декабря в 16:00 в Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова состоится презентация

этнографического каталога «Нанайцы».

Каталог нанайской коллекции из собрания ХКМ им. Н.И. Гродекова является очередным в серии каталогов этнических коллекций, издаваемых музеем. В него включено описание 2200 этнографических предметов, собранных за период с конца XIX в. по настоящее время, а также более 700 фотографий, отражающих различные аспекты традиционной и современной культуры нанайцев.

Издание предназначено для историков, искусствоведов, этнографов, художников, культурологов, музейных работников, а также широкого круга читателей, интересующихся историей и культурой дальневосточных этносов.