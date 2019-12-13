Резонанс: Бесплатный проезд?

Хабаровский пенсионер выразил свое мнение по поводу внедрения транспортных карт

Прежде всего считаю, что бесплатного проезда в общественном транспорте не существует. Любой человек, независимо от своего социального положения, совершая поездку в общественном транспорте, платит деньги кондуктору (или водителю) в любом случае. Какими деньгами он рассчитывается? Это уже другой вопрос. Выделили ему из местного бюджета в качестве меры социальной поддержки для проезда в общественном транспорте, или продали проездной билет, или что-то ещё. Но деньги за проезд он все равно платит.

В своей жизни помню два периода, когда существовал бесплатный проезд в общественном транспорте по предъявлению некоего документа. Так, в январе 1983 года появилось закрытое постановление Совета Министров СССР, которым вводились льготы для участников боевых действий в Афганистане. Участникам выдавалось Свидетельство о праве на льготы. Но в нем не были перечислены эти льготы, и лишь обладатель этого свидетельства знал, что может ездить бесплатно в общественном транспорте, предъявляя контролеру (а затем и кондукторам) это свидетельство. Но контролеры и кондукторы не были осведомлены, какие льготы предполагает это свидетельство. Пока всё наладилось, было сломано немало копий. На всю жизнь запомнился мне случай в Москве, когда возвращался в Хабаровск из очередного отпуска. Случилось это в году так в 84-м. От станции метро «Киевская» до ст. «Аэропорт» доехал бесплатно, предъявив на входе в метро свидетельство о праве на льготы. А до аэровокзала надо было проехать ещё две остановки трамваем. Вот здесь меня и подловили контролеры. А может, это были обыкновенные жулики с фальшивыми удостоверениями контролеров. Предъявленное им свидетельство не возымело на них никакого действия. Они предложили заплатить штраф за бесплатный проезд либо пройти в ближайшее отделение милиции. Времени до конца регистрации на рейс до Хабаровска оставалось всего ничего. Доказывать им, что я – не верблюд и имею право на бесплатный проезд, времени не было. Пришлось раскошелиться на три рубля, хотя стоимость проезда в трамвае тогда составляла 3 копейки.

Второй период связан с созданием Российской армии. Тогда была введена льгота для военнослужащих: бесплатный проезд в общественном транспорте по предъявлению удостоверения личности (офицеры, прапорщики) и военного билета для срочников, если они следуют в военной форме.

Транспортникам все это не нравилось, и дело завершилось тем, что военнослужащим льготу по проезду в общественном транспорте отменили, значительно повысив денежное содержание, а пенсионерам, участникам и ветеранам б/д стали продавать месячный проездной билет за 100 руб. в почтовых отделениях по месту жительства. Какую-то сумму местные администрации перечисляли транспортным предприятиям за провоз льготников по проездным билетам. Система проездных билетов была отменена в ноябре 2015 года решением Законодательной думы Хабаровского края, и льгота была «монетизирована». Пенсионерам стали перечислять на их счет по 310 рублей, а ветеранам труда и ветеранам военной службы из числа пенсионеров – по 420 рублей. Федеральные льготники - участники и ветераны боевых действий не получили ничего от краевой власти. Такое решение обосновывалось нехваткой денег в краевой казне. Но одновременно с «монетизацией» проезда были повышены зарплаты членам краевого правительства и губернатору. Тем самым краевая дума заложила мину замедленного действия под губернаторские выборы 2018 года и выборы в краевую и городскую думы 2019 года. И вот время «Ч» наступило. Накануне второго тура губернаторских выборов в сентябре 2018 года правительство края принимает решение о повышении выплат на проезд в общественном транспорте: пенсионерам – 740 рублей в месяц, ветеранам труда и военной службы – по 940 рублей, а льготникам, имеющим отношение к Великой Отечественной, – по 1020 руб. Но данная мера не повлияла на результаты второго тура. Победил Сергей Фургал. Он поддержал меры по увеличению выплат на проезд в общественном транспорте и дополнительно принял решение о введении социальной транспортной карты Хабаровского края для федеральных льготников.

Что представляет из себя эта карта? Это пластик: с одной стороны - картинка с надписью «Социальная транспортная карта Хабаровского края», с другой, на белом фоне - персональные данные ее владельца. Но чтобы карта функционировала, должна быть система, которую, к несчастью, разрабатывали непонятно какие специалисты и из каких краев. В её создание, видимо, «вбухали» кучу денег. Сам валидатор состоит из двух блоков: основной, такой же, как имеющийся у кондукторов и водителей маршруток, второй - поменьше, который выдаёт проездной билет. И стоит все это «добро» раза в три больше, чем имеющийся в работе на общественном транспорте валидатор, задействованный через систему Сбербанка. Как-то не по-хозяйски подошли к решению этой проблемы. А не проще было бы перечислять эти 300 рублей в месяц на счета льготников? Ведь перечисляют же в месяц более: 282000 х 740 = 208680000 рублей (гражданам пожилого возраста и региональным льготникам). Для сравнения: 13765 (федеральные льготники) х 300 = 4129500 рублей в месяц. 300 рублей в месяц хватает на 10 поездок. А теперь представим себе. С 1 июня начали перечислять деньги из краевой казны на обеспечение функционирования социальной транспортной карты. Деньги складируются не в стеклянную банку, а перечисляются на какой-то счет в каком-то банке. Система не работает. А деньги так просто там не лежат. На них должны «капать» проценты. Сколько? Кому? Как все это надо понимать?

Как работает система социальной транспортной карты в настоящее время? Если раньше на автобусах маршрута №107 были наклеены таблички с картинкой социальной карты и предупреждением, что в данном автобусе можно проехать по этой карте, то сейчас эти таблички исчезли. Жители Хабаровска знают, что, к примеру, ООО «Васильев» осуществляет перевозку пассажиров по социальным картам на маршрутах №№10 и 107. Правда, кондукторы уже не грозятся высадить пассажира с этой картой и, если валидатор у них не функционирует или вообще отсутствует, проходят мимо: «Ладно, езжай так!». Видимо, боятся административных штрафов. А если прикладывают карту к имеющемуся валидатору, то проездной билет не выдают, тем самым нарушая правила перевозки. А ведь только с помощью оплаты этой картой и главное - получения проездного билета можно проконтролировать: сколько оплачено за поездку и сколько денег осталось на карте.

А как же обстоят дела у пенсионеров и ветеранов в других регионах? Взять, для примера, нашу столицу – Москву. Там все пенсионеры и ветераны имеют персональную проездную карту с личной фотографией. Пенсионер ездит в пределах Москвы и Московской области на всех видах общественного транспорта (кроме такси), рассчитываясь этой картой. Перечисление денег перевозчику происходит по факту перевозки пассажира. Но это же Москва. Все налоги из регионов вначале перечисляются туда. Поэтому там могут позволить себе так жить.

Владимир Рамусь, пенсионер, ветеран боевых действий