Хабаровчанам продемонстрировали чудо

В хабаровском Музыкальном театре - премьера мюзикла по пьесе Евгения Шварца

Шварцевские сказки прекрасны и всегда немного печальны. Там добро, конечно, побеждает, но остается странное послевкусие. Может быть, от того, что его герои, даже самые отъявленные злодеи, удивительно реальны. Одни до одури похожи на соседей по площадке, другие странным образом на самых высокопоставленных чиновников. Сказка – ложь, да в ней намек, говорят, добрым молодцам урок. Остается вопрос открытым, насколько мы молодцы, и насколько мы добрые.

Чудо первое

«Обыкновенное чудо» у Шварца – особая сказка. Этот всесоюзный сказочник ее писал больше десяти лет - фраза за фразой, кропотливо оттачивая каждую реплику.

«Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому приходит конец! Слава безумцам, которые живут так, как будто они бессмертны!» - эти строки, написанные бывшим юнкером, добровольцем белой гвардии, а в советское время - завлитом ленинградского Театра комедии, как никогда актуальны сегодня. И эта экзистенциальная сказка о силе и хрупкости любви, написанная в середине прошлого века, в наше время, когда многое тонет во лжи, приобретает и новое звучание, и новые смыслы.

Захаровский телефильм, поставленный по этой пьесе, собравший для того времени крупнейших советских звезд кино и театра, любим до сих пор. Песни Юлия Кима и Геннадия Гладкова, как говорят, вошли в народ. А уж песня администратора о бабочке, которая «крылышками бяк-бяк-бяк», блистательно исполненная Андреем Мироновым, стала чуть ли не застольной.

Чтобы браться за постановку «Обыкновенного чуда», нужны и смелость, и наглость. И, конечно, определенные амбиции: а не замахнуться ли нам на Евгения, понимаете ли, нашего, Шварца? И замахнулись, и поставили в хабаровском Музыкальном театре мюзикл, написанный по мотивам этой пьесы.

Немного истории. Юлий Ким и Геннадий Гладков, авторы песен к телефильму, поставленному Марком Захаровым, решили в начале 21-го века на основе семи музыкальных хитов создать мюзикл и написали еще около двух десятков новых номеров. По словам Юлия Кима, он решил заняться этим мюзиклом потому, что «в знаменитом фильме Марка Захарова обнаружились большие резервы для музыкального варианта великой пьесы. Грех было не использовать эти драгоценные возможности».

Спектакль впервые появился на сценических подмостках в «Петербургской оперетте», затем в Москве в Театральном центре на Дубровке, а дальше его подхватили Белорусский государственный музыкальный театр, Свердловская музкомедия, Одесса, Красноярск, Волгоград, Минск. Кстати, московская версия мюзикла был поставлена Иваном Поповски, чей спектакль «Сон в летнюю ночь» в этом году хабаровчане видели в рамках фестиваля «Золотая маска».

И вот теперь к череде «обыкновенно чудесных» городов добавился и Хабаровск.

Чудо второе

- Это полноценный мюзикл, большой, полнометражный, где чистой музыки около полутора часов, - говорит режиссер мюзикла Николай Покотыло. – Это живой сегодняшний процесс, а не застывший сорок лет назад, снятый на пленку шосткинского объединения «Свема», телефильм, который не претендовал даже на музыкальный фильм. Мы поставили именно мюзикл. Как профессиональный музыкант я радуюсь звуку оркестра Музыкального театра, голосам артистов. У театра большой потенциал и перспективы.

Николай Покотыло подчеркнул, что ему как режиссеру-практику всегда интересно делать что-то новое.

- Я повторяюсь только за очень большие деньги. Придя на «Обыкновенное чудо», вы увидите совсем другой Музыкальный театр, - утверждает Покотыло. - Это и живые актеры на сцене. В фильме принцесса не спела ни одной ноты, а здесь у актрисы, исполняющей эту роль, сложнейшая вокальная нагрузка. Театр - это живой организм. Говорить об опасности повториться невозможно. Как можно повторить гениальную плеяду артистов Захарова? Наоборот, я сделал все возможное, чтобы, не дай Бог, не было повторов.

По словам балетмейстера спектакля Марии Суконцевой, основная нагрузка легла на артистов хора.

- Для меня это не артисты хора, а артисты ансамбля. Это же мюзикл, и поэтому на них лежит большая ответственность. Почему «Обыкновенное чудо»? Потому что надоела политика. Хочется чего-то настоящего, трогательного, которое заставляет и заплакать, и засмеяться. Мы в этом спектакле проходим все ипостаси: душа свернулась и развернулась. Все волшебство, которое закручивается в спектакле, которое создает волшебник своими руками для своей жены. Он творит, лепит этих людей - свиту, короля. Он закручивает все это безумство ради любви.

Если вернуться к работе артистов хора, то они практически все время на сцене. У них задача не только петь, но и пластически выражать все чувства и эмоции. В итоге мы пришли к тому, что сложно угадать: хор ли это танцует или балет поет.

В мюзикле не танец ради вставного танца, а драматургичная хореография. Если, например, король начинает что-либо рассказывать, то ансамбль пластически поддерживает его рассказ. Танец в спектакле должен быть со смыслом, нести второй план, а то и третий.

Если с мелодиями Геннадия Гладкова хабаровчане хорошо знакомы, то в мюзикле важна и аранжировка.

- Аранжировку сделал для московской версии мюзикла Вячеслав Сержанов. Мы приобрели этот нотный материал. Аранжировка современная, более эстрадная по сравнению с авторской. Приятно такую музыку играть, - рассказал Руслан Антипинский, главный дирижер Музыкального театра. – Мы задействуем дополнительные инструменты. Например, один из них - разновидность идиофона - звучит как песочные часы. Он полвека не использовался в Хабаровске.

Чудо третье

Ах, какие чудные были костюмы! Творческой фантазии Натальи Сыздыковой, заслуженного художника Хабаровского края, кажется, нет предела. Вкупе со сценографией главного художника Музыкального театра Андрея Тена они создали неповторимую фэнтезийную атмосферу спектакля. Словно ожившие картинки – поющие, танцующие, сошедшие со страниц сказочно дорогой книги.

Стоит согласиться с режиссером мюзикла: оркестр был хорош, играл вдохновенно и без киксов. Актеры пели хорошо.

А теперь об особо удачных моментах.

Одна из удач мюзикла – хор, в котором читались и творческие, даже характерные индивидуальности певцов, и ансамблевость. Где нужно – фон, подчёркивающий достоинства артистов, исполняющих главные роли. А где нужно - оркестр сам становился главным действующим началом.

Хороша была народная артистка Российской Федерации Татьяна Маслакова в роли Эмилии, придворной дамы. И один из самых ярких и нежных дуэтов - Эмилии и хозяина гостиницы - тронул многие сердца хабаровчан: «Вот и славно, трам-пам-пам».

Что касается самого яркого номера, так это феерический выход министра-администратора. Для Андрея Ярмошевича это, безусловно, звездная роль. Начиная с суперхита про бабочку, которая «крылышками бяк», и головного убора в виде розово-гламурной папахи с «бриллиантовой» брошью, заканчивая сопровождением - мужской частью балета с веерами. Можно предположить, что они и олицетворяли ту самую бабочку из песни министра-администратора.

Если ко всему вышеперечисленному добавить любимца завсегдатаев Музыкального театра Дениса Желтоухова в роли короля, какую-то совершенно фирменную музкомедиевскую восторженность всех, кто принимал участие в спектакле, и удивительно человечную музыку Геннадия Гладкова, то совершенно не стыдно рекомендовать побаловать себя и свою половину этим обыкновенным чудом. А где еще можно встретить сказку, как не в театре?

Юрий Вязанкин



