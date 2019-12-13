Сывтывкарский заплыв принес хабаровчанам две медали и юного мастера спорта

В Сыктывкаре завершились Всероссийские соревнования по плаванию «Юность России» среди юношей 13-14 лет и девушек 11-12 лет. Турнир собрал 400 сильнейших спортсменов из 40 регионов страны. Наш край представляли 7 пловцов. Хабаровчанка Анастасия Котельникова стала призером на двух дистанциях и выполнила норматив «Мастера спорта» в 12 лет, - сообщает пресс-служба СШОР «Дельфин».

Воспитанница Анастасия Котельникова завоевала две бронзовые медали на дистанциях 50 и 100 метров брассом.

- Я думаю, что Настя первая из хабаровских пловцов, кто в 12 летнем возрасте сумел выполнить норматив «Мастера спорта». Она учится в 6 классе. Стометровку брассом Настя проплыла за 1.11. 71. Первому месту она уступила всего 0,16 сотых. Это превосходный результат, - рассказала наставница спортсменки, тренер СШОР «Дельфин» Елена Малых.

На дистанции 200 метров брассом Анастасия Котельникова показала пятый результат. Также стоит отметить достойные выступления воспитанников «Наутилус-Южный», которые вошли в 10-ку сильнейших. Леонид Коровин занял 8 место на двухсот метровке баттерфляем. На такой же дистанции Светлана Сидорова показала 7 результат.

- Трое из семи наших участников вошли в 10-ку сильнейших А если учесть, что выступало 400 спортсменов, и это лучшие со всей страны в данном возрасте по результатам отбора на Всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин» в Санкт-Петербурге, то для Хабаровского края это просто отличное выступление. А еще и две медали Анастасии Котельниковой и норматив «мастера» – превзошли все ожидания. Гордость берет за наш вид спорта – плавание. Мы накануне составляли отчет по Всероссийским и международным соревнованиям. Так уже насчитали 27 медалей за этот год. Это здорово, - рассказал Сергей Остроушко – вице-президент федерации плавания Хабаровского края, директор СШОР «Дельфин».

В конце декабря еще один хабаровский пловец, самый титулованный – Игорь Головин поборется за медали на крупнейших международных соревнованиях – «Кубок Владимира Сальникова», который состоится в Санкт-Петербурге.