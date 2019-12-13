Полпред Юрий Трутнев обсудит предложение Али Мамедова в Правительстве РФ

Напомним, что еще в сентябре этого года хабаровский предприниматель Али Мамедов выступил с инициативой о снижении пенсионного возраста для дальневосточников.

- Считаю необходимым обеспечить всем жителям края региональные доплаты к пенсии. Как у москвичей, как, в свое время, было у всех дальневосточников.

- Пенсионный возраст у нас должен быть снижен до прежнего уровня. Ведь мы живем в особом регионе России, удерживаем восточный рубеж нашей страны, - говорил Али Мамедов.

Идею снижения пенсионного возраста до прежних параметров поддержал глава комитета Госдумы РФ по региональной политике, проблемам севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.