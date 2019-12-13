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Полпред Юрий Трутнев обсудит предложение Али Мамедова в Правительстве РФ
Напомним, что еще в сентябре этого года хабаровский предприниматель Али Мамедов выступил с инициативой о снижении пенсионного возраста для дальневосточников.
- Считаю необходимым обеспечить всем жителям края региональные доплаты к пенсии. Как у москвичей, как, в свое время, было у всех дальневосточников.
- Пенсионный возраст у нас должен быть снижен до прежнего уровня. Ведь мы живем в особом регионе России, удерживаем восточный рубеж нашей страны, - говорил Али Мамедов.
Идею снижения пенсионного возраста до прежних параметров поддержал глава комитета Госдумы РФ по региональной политике, проблемам севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
На встрече с журналистами полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что обсудит эту проблему с министрами российского правительства принципиально.
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