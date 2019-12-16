Золотила ручку за счет стариков

Тюремным сроком закончились криминальные гастроли 21-летней уроженки Самары. Представляясь то почтальоном, то социальным работником, она похитила у четверых хабаровских пенсионеров 245 тысяч рублей. Имея за плечами два класса средней школы, воровка с легкостью входила к старикам в доверие, действовала нагло, напористо, абсолютно не задумываясь, что забирает у потерпевших последнее.

Несмотря на молодость, злоумышленница уже известна полицейским Ярославля, Новороссийска и Ростова-на-Дону. Здесь гастролерша тоже прославилась кражами у пенсионеров. На свободе после освобождения подсудимая провела чуть более полугода.

У меня только крупные купюры. Разменяйте»

В зале суда Мария С. впервые оказалась в 15-летнем возрасте. Вольная цыганская жизнь занесла ее из родной Самары в Новороссийск. Здесь юная гадалка влезла в квартиру пенсионера и похитила деньги. Суд учел нежный возраст и отсутствие проблем с законом, и приговорил ее к двум месяцам лишения свободы. Затем был вояж по Ярославлю и Ростову-на-Дону. В каждом из этих городов Мария отмечалась судимостями. В перерыве между отсидками родила ребенка, которого тут же отдала на попечение дальней родне.

В августе прошлого года освободилась из колонии в городе Азове, где отбывала наказание за мошенничества и кражи. Купила вместе с сожителем билеты на поезд, который привез их на другой конец страны - в Хабаровск. Здесь чета сняла квартиру, а Мария занялась тем, что умела лучше всего - обирать пенсионеров.

Действовала нехитро, но нагло. Попросила приятеля поработать таксистом. Ездила по городу и высматривала одиноких стариков. Так, 69-летнего инвалида Николая Б. она встретила у хлебного киоска. Осторожно проследила за мужчиной, который в силу недуга с трудом доходил даже до подъезда. А возле входной двери огорошила сообщением, что тому положена солидная доплата к пенсии - 100 тысяч рублей. Но вот незадача, у нее только крупные купюры, а стариков сегодня надо еще много обойти. Попросила разменять. Ничего не подозревающий хабаровчанин подумал, что имеет дело с почтальоном и пустил незнакомку в квартиру. Все накопления он хранил в кошельке, который прятал в раскладном диване. Дама помогла пенсионеру достать портмоне, а затем под благовидным предлогом отправила хозяина жилья на кухню.

Со слов потерпевшего, он потерял гостью из виду лишь на пару минут. Но вернувшись, обнаружил лишь открытую входную дверь. С собой «почтальон» унесла 86 тысяч рублей.

Хучь бы поесть ей сварила

Еще более дерзко подсудимая действовала с 81-летней жительницей Краснофлотского района. Воровку не смутило, что во время ее появления на пороге, в квартире потерпевшей, находилась социальный работник. Женщина принесла пенсионерке продукты и уже собиралась, когда раздался звонок. За дверью стояла молодая женщина в пальто. Как добрая знакомая она заключила пожилую хабаровчанку в объятия, сыпала вопросами о здоровье.

- Разве вы меня не помните, мы с вами еще чай на кухне пили? - спрашивала гостья, - я вам как раз перевод принесла, из Москвы.

А, обернувшись на соцработника, кинула странную злую фразу: «Ты хучь поесть бы ей сварила. Что стоишь? Собралась уходить, иди».

Женщина потом вспоминала, что это «хучь» ей сразу слух резануло. Так цыгане межу собой разговаривают. Однако перечить нагловатой гостье соцработник не стала. Попрощалась с пенсионеркой и закрыла за собой дверь.

Оставшись с будущей потерпевшей один на один, визитерша сначала попросила показать, где хозяйка квартиры хранит деньги, а затем отправила старушку искать в шкафу паспорт. Дальше сценарий известен: через пару минут бабушка поняла, что «почтальон» сбежала, прихватив с собой все отложенные накопления - 12 тысяч рублей.

По такому же сценарию подсудимая похитила серьги у 95-летней жительницы села Краснореченского. Украшения она потом сдала в ломбард.

- Сотрудники городской полиции задержали аферистку в феврале, после того, как она обманом похитила 125 тысяч у пенсионерки, - рассказывает майор полиции Артем Аноченко, начальник отделения по раскрытию преступлений, совершенных путем мошенничества, уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску. - Учитывая дерзость совершенных противоправных деяний, задерживали ее при поддержке бойцов Росгвардии.

Не виноватая я…

Сожитель сразу открестился от задержанной, мол, о ее криминальных наклонностях ничего не знал, откуда у гражданской супруги деньги, не интересовался. Сама Мария объясняла, что занимается гаданием.

Обычно такие вот вольные граждане стараются всеми силами не попасть за решетку. Они полностью признают вину по вмененным им эпизодам, через адвокатов стараются погасить ущербы потерпевшим, чтобы на суде иметь возможность выступить с ходатайством о примирении. Достаточно часто этот метод срабатывает. Пенсионеры люди сердобольные. Если им рассказать слезливую историю о нелегкой цыганской доле, о голодных детях, об отсутствии работы, то в суде они зачастую к таким вот «гадалкам» или «почтальонам» претензий не имеют. Но Мария повела себя иначе.

- Во время предварительного следствия злоумышленница вину не признала, на контакт не шла, все отрицала, - рассказывает капитан юстиции Сергей Павлов, начальник Следственной части СУ УМВД России по Хабаровску, - наши сотрудники установили ее причастность к трем кражам и одному мошенничеству. Все потерпевшие уверенно опознали подсудимую.

За неполных четыре месяца пребывания в Хабаровске Мария получила три года колонии общего режима. Вердикт вынес Краснофлотский районный суд.

Доход: шесть миллионов в неделю

Кажется, в этой истории можно поставить точку. Однако сделать это мешает одно обстоятельство: в краевом центре живут десятки пенсионеров, пострадавшие от таких вот «почтальонов», «гадалок», «экстрасенсов», «попавших в беду родственников». Способы обмана стариков множатся пропорционально росту сумм причиненного потерпевшим ущерба.

На позапрошлой неделе в Хабаровске зарегистрирован 31 случай мошеннических действий. Жертвы обмана перевели под различными предлогами почти шесть миллионов рублей. И это только за семь дней. В Москве, по данным одного уважаемого печатного издания, суммарный годовой оборот мошенников, специализирующихся на отъеме денег у стариков, сопоставим с бюджетом Химок.

Злоумышленники играют на ментальном доверии пожилых людей к представителям власти. Достаточно убедить их, что ты «специалист пенсионного фонда», «представитель следственного или надзорного ведомства». Например, в Хабаровске только за последний месяц порядка двух миллионов рублей перевели мошенникам пенсионеры, поверившие в возможность получения фантастических компенсаций за якобы некачественные лекарства.

Потерпевшим звонили люди, которые представлялись высокопоставленными сотрудниками правоохранительных ведомств. Они заявляли пожилым людям, что фармацевтическая фирма, у которой те приобретали лекарства, выпускала некачественный продукт. Владельцы компании сейчас находятся под следствием, а старикам положена компенсация в несколько сотен тысяч рублей. Но есть загвоздка: надо оплатить страховой сбор, стоимость пересылки и накладные расходы. В течении нескольких дней потенциальную жертву обрабатывали бесконечными звонками, обещали колоссальное вознаграждение. Итог печален: пенсионеры переводили мошенникам все накопления, залезали в долги.

Еще одна струна, на которой играют злоумышленники - сопереживание пожилых людей проблемам близких. Именно поэтому старики так легко расстаются с деньгами, стараясь помочь «внуку», который якобы попал в дорожно-транспортное происшествие или случайно травмировал человека.

В ноябре к шести с половиной годам колонии приговорен ранее неоднократно судимый организатор группы телефонных мошенников. Удалось доказать причастность подсудимого и двоих его подельников к 11 фактам хищения денег у пожилых людей. Всего злоумышленники похитили у стариков более миллиона рублей.





Это лишь несколько сценариев криминального отъема денег у населения. Как защититься от мошенников?

Правоохранители советуют:

- Не впускайте в квартиру незнакомых «почтальонов», «социальных работников», «специалистов пенсионного фонда», «продавцов дешевых вещей» и прочих визитеров.

- Если им все-таки удалось попасть в жилье, не показывайте, где храните деньги, драгоценности и прочие ценные вещи. Скажите, что деньги находятся у детей.

- Не верьте уличным гадалкам, экстрасенсам, целителям. Достаточно часто хищения происходят во время так называемых уличных обрядов снятия порчи. Старайтесь не отвечать на назойливые вопросы незнакомых женщин о самочувствии и здоровье.

- Не отвечайте на телефонные звонки от «службы безопасности банков» и сообщениям, что ваша карта заблокирована и с нее спишут все деньги.

- Если вам поступает звонок от близкого, который попал в беду, возьмите паузу и перезвоните своему родственнику.

Печальная статистика: только с начала года в Хабаровске сотрудники городской полиции раскрыли 266 фактов мошеннических действий. Из них 63 были совершены с использованием мобильной связи, в 38 фактах мошенники прибегали к помощи электронных платежных систем.

Кирилл Блинов,

пресс-группа УМВД России по г. Хабаровску