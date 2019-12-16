В Хабаровске прошел второй краевой слет поисковых отрядов и объединений

Организатором слета выступило региональное отделение общероссийского поискового движения при поддержке комитета по молодежной политике правительства Хабаровского края.

На этом слете властям и представителям официальной педагогики высказано было немало претензий. Начиная от общего состояния патриотической работы и заканчивая конкретными проблемами поискового движения.

Какая дикость творится в сфере охраны памятников краевого масштаба! Это я про крепость Чныррах, в свое время она запирала устье Амура. Сейчас этот памятник русской фортификации постепенно разрушается. Или сохранность фондов школьных музеев. Сколько их порушено в 90-е годы под маркой борьбы с «ненавистным совком». А сколько будет ликвидировано, если внезапно изменят те или иные стандарты образования? А что, если директор какого-либо учебного заведения вдруг решит, что музей не вписывается в концепцию?

Взрослые проблемы

Беда в том, что денег на всех и на всё не хватает. Из бюджета просто так «взять и распределить» уже не получается. Большинство интересных патриотических акций в городе и крае проходит на средства инициаторов-организаторов или за счет выделенных грантов. А это не просто – выиграть деньги! Проект может быть очень интересен с вашей точки зрения. Но с точки зрения грантодателя он не актуален.

В таком случае одна конкретная вещь может рассказать больше обширной экспозиции. Прав был Иван Крюков, директор Гродековского музея, когда рассказал историю о колечке из калмыковского «вагона смерти». Самодельное украшение из застенка передал на волю один из узников. За несколько месяцев дикого разгула калмыковцы уничтожили десятую часть гражданского населения Хабаровска. Это колечко до последнего времени отказывались показывать в экспозиции, дескать, как-то неудобно говорить о смерти. Проще пулемет вытащить, винтовку или, там, шашку. А тут - история о жизни, смерти, памяти, людях! Не о героях, но о простых обывателях 1919 года.

Детские неожиданности

Смотрел и слушал презентации хабаровских школьников, которые занимаются поисковым движением. И мне стало как-то паршиво! Судя по фразам поисковиков, мы стремительно возвращаемся в начало 80-х годов прошлого века. Когда казенщина убивала любую умную мысль, когда форма побеждала содержание. Опять минимальные обращения к первоисточникам, перепев одних и тех же тем.

Очень сейчас актуальны «даманцы». Парадокс - чем дальше эти события советско-китайского конфликта, тем больше «ветеранов» появляется. И как результат - вместо грамотного геополитического и социально-исторического разбора этого очень тяжелого момента соседских отношений имеем казенный отчет о количестве посещения памятных мест. Хорошо, что поисковики порой выезжают в экспедиции на места событий. Туда, где нужно копать и искать, где в непринужденной форме можно получить дополнительную информацию.

Повод для практических занятий есть – 100-летие окончания Гражданской войны. Вот и работают поисковики на месте второго Инского боя. Ведь и в районе имени Лазо немало повоевали – что в 1919 году, что в 1920. Третий год там проводится фестиваль «Гроза над Ситой», есть в Ситинской школе неплохой музей. Тамошним школярам надо придать только правильный вектор движения, они много чего нароют. И не ограничатся только войной.

Политпросвет

Или раскопки на островах курильской гряды. Понятно, что Великая Отечественная война наш край практически миновала. Но именно на Дальнем Востоке, на Курилах и добивали японцев. Там уже работали ребята из поискового отряда «Бриз» хабаровского колледжа отраслевых технологий. Уникальный опыт работы в поле, изучение истории «на ощупь». Хорошо, что мальчики и девочки из нашего края участвуют в поисковом движении, поднимают останки «своих» и противников, возвращают память. Плохо, что они путают русско-японскую войну 1904-1905 годов и войну с Японией 1945 года. Тут нет их вины, им уже вбили в голову дату окончания Второй мировой - 2 сентября. А то, что победа над Японией была 3 сентября 1945 года, - забыто.

В процессе общения поисковики охотно называют общие потери советского народа в Великой Отечественной войне – десятки миллионов. Но не знают, каковы потери на фронтах непосредственно Красной армии - около 13 миллионов бойцов. Путают боевые потери армии с общими потерями населения. Они не знают, сколько немцев с союзниками наши «положили» на Восточном фронте. Точнее, им об этом не рассказали. Знать, анализировать, делать выводы - удел активного гражданина. И тут стоит прислушаться к рекомендациям историков, музейщиков, архивариусов, педагогов, которые прозвучали на слете. И воспользовавшись опытом былого общества «Знания», начать проводить публичные лекции и диспуты на актуальные исторические темы.

Эдуард Попов