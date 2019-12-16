В рейд на улицы Хабаровска вышли сотрудники ГИБДД, судебные приставы и энергетики

Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК»), отдел судебных приставов по Индустриальному району г. Хабаровска и Управление ГИБДД МВД России по Хабаровскому краю провели совместное мероприятие по выявлению должников среди автолюбителей, допустивших нарушения правил дорожного движения.

«Специальный пост» ведомств организован в Индустриальном районе города. В течение двух часов сотрудники ДПС остановили более 60 водителей транспортных средств, нарушивших ПДД. С помощью специальной электронной базы судебные приставы проверили их владельцев на наличие долгов по штрафам, налогам, кредитам, оплате услуг ЖКХ, в том числе задолженности за электрическую и тепловую энергию. В ходе рейда было выявлено 13 должников за потребленные энергоресурсы, четверо из них оплатили долг на месте у мобильной группы судебных приставов с помощью POS-терминала. Остальным вручены повестки на прием к судебному приставу-исполнителю.

«В текущем году на исполнении в отделах судебных приставов по Хабаровскому краю находилось около 80 тыс. исполнительных производств о взыскании задолженности за энергоресурсы, из них более 23 тыс. по Хабаровску. В отношении 9 300 граждан принято решение об ограничении права на выезд из Российской Федерации. За одиннадцать месяцев 2019 года с должников в пользу Дальневосточной энергетической и Дальневосточной генерирующей компаний было взыскано более 182 млн. рублей, произведено 454 ареста имущества», - отметила начальник управления правового обеспечения по территории Хабаровского края ПАО «ДЭК» Татьяна Соловьева.

Совместные рейды сотрудников ГИБДД, судебных приставов и энергетиков являются одной из действенных мер по поиску должников. До конца 2019 года подобные мероприятия пройдут и в других районах города Хабаровска.

Хабаровскэнергосбыт напоминает жителям края о необходимости своевременной оплаты за потребленные энергоресурсы. В противном случае поставщик будет вынужден обратиться в суд, и далее к судебным приставам за взысканием задолженности в принудительном порядке. Кроме того, согласно действующему законодательству, судебные приставы могут вынести постановление об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, а также наложить арест на имущество и любые виды доходов – заработную плату, пенсию.