Посмотреть Дальний Восток в Москве пришли более 27 тысяч человек

Гостей знакомили с культурой регионов, рассказали о возможностях обучения и трудоустройства. Топовые блогеры выступили с имиджевыми презентациями.

В выставочных павильонах свои интерактивные стенды представили десять дальневосточных регионов. На них были отражены экономические достижения, перспективные инвестиционные проекты, культурные, этнические природные особенности территорий, входящих в состав ДФО. Всего выставлено более 50 интерактивных экспонатов, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

В зоне Хабаровского края презентовали природные достопримечательности региона, такие как Амурские столбы, озеро Медвежье, петроглифы Сикачи Аляна, здесь также можно было попробовать себя в интерактивной рыбалке.

Особое внимание гостей привлекла деловая программа. Мастер-классы и различны дискуссии провели 82 спикера, среди которых – министр РФ по развитию ДВ и Арктики Александр Козлов, посол Республики Корея в России Ли Сок Пэ, посол Индии в России Датла Бала Венкатеш Варма, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова и другие.

В шоу-программе фестиваля приняли участие 110 артистов, представляющих ведущие коллективы Дальнего Востока – по 10 выступлений ежедневно. Из Хабаровского края в культурной программе выступили трио «Славянская душа», арт-группа «Диапазон», аниматоры на ходулях шоу-дуэта «Найт-фолл», а также мастера декоративно-прикладного искусства.

Большим спросом пользовался Рождественский рынок, на котором дальневосточные компании представили свою продукцию. С 12 по 14 декабря было продано 530 кг икры, 76 кг морепродуктов, 1420 кг рыбы, 170 кг мясной продукции, 3220 банок консервов, 35 кг папоротника, 60 кг кедровых орехов и многое другое. От Хабаровского края участие принимали три предприятия. Они предлагали рыбную продукцию, мед, варенье и дикоросы.

Под руководством опытных специалистов для старшеклассников прошли практические занятия и мастер-классы, направленные на развитие творческих способностей, знакомство с основами ведения бизнеса и приобретение навыков эффективного поиска работы.

Также во время фестивали проходили мероприятия третьей очной сессии второго набора проекта "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Журналистов, представителей пресс-служб, блогеров и иных специалистов медиасферы ждала плотная трехдневная образовательная и дискуссионная программа с участием ведущих экспертов, в том числе руководителей федеральных СМИ, представителей WorldSkills, Института развития Интернета. Всего из регионов Дальнего Востока на обучение приехали 98 человек.

Напомним, «Дни Дальнего Востока в Москве» проходят третий год подряд. Серия мероприятий объединила запуск специального брендированного поезда «Дальневосточный экспресс» в московском метрополитене, «Дальневосточную ярмарку» на Новом Арбате, Фестиваль Дальнего Востока в Экспоцентре. Также cостоялось вручение наград общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока» и литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева.

Фото:khabkrai.ru