Удачная жизнь: На лицо ужасные, добрые внутри

В копилке экспериментаторов – новый фрукт из Тайланда

Прямо на меня с полки, что рядом с весами, смотрел рамбутан, красный, мохнатый. «Вот еще один экземпляр для зимних экспериментов, - подумала, - я же никогда не видела, как он растет».

Нет, посмотреть картинки сегодня проще простого, но вот так, чтобы еще и пощупать. В общем, надо брать.

Во-первых, постараться выбрать приближенный к идеалу плод – спелый, без повреждений и вмятин. Конечно, лучше не один. Ведь сначала его придется съесть. А что там есть – укусить на один зуб.

Кстати, на родине рамбутана, в Юго-Восточной Азии, уверены, что 5 плодов, съеденных за сутки, позволяют снизить возможность развития мутационных клеток в организме. Кроме того, этот насыщенный витаминами и минералами продукт, обладает рядом других полезных качеств: благоприятно воздействует на пищеварительные процессы, уравновешивает давление и даже выгоняет глистов (!). Листовые пластины применяют для блокирования головной боли, а отвар корневищ пьют при высокой температуре и прикладывают к гнойникам.

После еды, приступаем к игре в кости. Очищаем от мякоти и ворсинок очень тщательно, промываем проточной водой, высушиваем салфеткой. Кладем на два часа в стимулятор роста. Снова промываем, заворачиваем в вату, кладем в стаканчик из-под йогурта, ставим в хорошо освещенное место. Вата должна быть постоянно влажной, а температура в комнате не ниже плюс 25. Так что, любителям прохлады и заморачиваться не стоит. Ждем две недели. Если за это время корешок не появился – начинай сначала, с похода в магазин. А проклюнулся – готовь идеальный грунт.

Рамбутан любит аллювиальные, богатые минералами почвы. Такие бывают в затопляемых поймах рек. Но где реки, где поймы?! Берем универсальный грунт и крупный речной песок, вносим азотосодержащие вещества, фосфор и калий. Грунт должен хорошо пропускать воздух и влагу.

Выбираем вазон – достаточно небольшого, 10-12 см в диаметре для начала. Удобна двойная система: простой внутренний горшок с большими дренажными отверстиями и красивое внешнее кашпо. Дно кашпо засыпаем керамзитом или камешками. Внутренний горшок наполняем почвой до краев, делаем углубление на 2-3 см. Аккуратно отделяем косточку от ваты, кладем в ямку, засыпаем землей. Поливаем, надеваем полиэтиленовый пакет или закрываем стеклом. Защиту убирают сразу, как проклюнется росток. Произойдет это не скоро, через месяц - через два. Расти рамбутан первое время будет медленно. Придется холить и лелеять как грудного младенца.

Вазон стоит размещать на восточном или западном окне, летом выносить на балкон.

Оптимальная температура летом - +22 - +32 С. Условия проживания – влажные. Зимой нужно следить, чтобы температура не понижалась ниже +10. Рамбутан, кстати, вечнозеленое дерево и в природе вырастает до 25 метров! Но в комнатных условия – ниже на целый порядок.

Пока молодое растение идет в рост, полив должен быть ежедневным, в небольших объемах, так чтобы почва всегда была слегка влажная, но не болотистой субстанции. Кроме этого, следует удалять из поддона лишнюю влагу и периодически проводить опрыскивание листовых пластин. Когда работают отопительные приборы и влажность воздуха существенно снижается необходимо рядом с вазоном поставить поддон с водой.

Удобрения и подкормки необходимы, чтобы растение активно развивалось и во взрослом периоде расцвело. Внесение питательных веществ осуществляется в период вегетации, начиная с весны. Каждые 10 дней следует подкармливать растение минеральными и органическими веществами. В зимние месяцы удобрения не вносят.

В благоприятных условиях рамбутан зацветет и даст плоды на 2-3 год жизни. Плодоносит растение 2 раза в год.

«Внешний вид рамбутана ужасный, но внутри он прекрасный. Внешность обманчива», - сказал когда-то о рамбутане король Таиланда Рама II. Поверим королю.

Ирина Северцева