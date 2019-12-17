Ловкость рук: почему история с сокращением чиновников в Хабаровском крае оказалась фикцией

Вакансия вице-губернатора региона, о сокращении которой сообщили еще в октябре, до сих пор «висит» на официальном сайте правительства. Вспомним, какие еще преобразования случились в административно-управленческой структуре Хабаровского края с момента прихода к власти Сергея Фургала.

В частности, по его распоряжению были упразднены четыре министерства. В их числе - министерство юстиции края, функции которого передали в аппарат губернатора. Под нож были пущены также министерство международного и межрегионального сотрудничества, министерство внутренней политики и информации, министерство торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности. На одного стало меньше первых зампредов, а «обычных» сократили с пятнадцати до девяти.

Предполагалось, что такие преобразования позволят значительно сократить расходы на содержание чиновничьего аппарата.

Что мы видим на практике? В третьем квартале текущего года численность государственных гражданских служащих в крае составила 2 164 человека. Для сравнения: в третьем квартале 2018 года их было 2 219. Разница незначительная.

Если в бюджете Хабаровского края на 2018 год в строке «Правительство края» приложения с ведомственной структурой расходов было заложено 7 332,8 млрд рублей, то в 2019 году эта сумма претерпела значительное сокращение - до 5 668,7 млрд рублей. Однако в только что принятом законе о краевом бюджете на 2020 год такая строка полностью пропала, и ее заменили «Общегосударственные вопросы» (раньше были составной частью строки «Правительство края», однако, судя по совпадению классификаторов раздела и подраздела – теперь это суть одно и то же). Общая сумма - 9 756,04 млрд рублей. То есть чиновники в следующем году обойдутся более чем на 30% дороже, чем при «тяжелом наследии Шпорта».

Исходя из бюджетных параметров, смена вывесок и показательные увольнения министров регионального правительства – всего лишь ширма, за которой уровень благосостояния аппаратчиков по-прежнему гораздо выше, чем у простых граждан. К примеру, в среднем на выплату денежного содержания одному госслужащему в третьем квартале 2019 года в Хабаровском крае потратили 99,7 тыс. рублей при среднемесячной начисленной заработной плате в 49,05 тыс. рублей.

Что касается структурных изменений, особенно примечателен с точки зрения правительственной реформы департамент региональной безопасности губернатора, созданный взамен главного управления по взаимодействию с правоохранительными органами губернатора и правительства края.

Во главе него стоит Владимир Соломатин, до февраля 2019 года занимавшийся оперативной работой в подразделениях МВД России в Хабаровске, в Москве и на Сахалине. Казалось бы, ничего необычного, учитывая, что департамент – цитируем положение: «…является структурным подразделением аппарата губернатора и правительства Хабаровского края, принимающим в пределах своих полномочий меры по взаимодействию и координации в сфере обеспечения правопорядка и общественной безопасности, а также органом по профилактике коррупционных и иных правонарушений», ну и, кроме прочего – по статусу выше, чем аналогичное главное управление (с более высоким уровнем окладов руководящего состава и рядовых работников).

В задачи этой структуры входит, в числе прочего, предупреждение правонарушений, противодействие незаконной миграции, противодействие экстремистской деятельности, терроризму и незаконному обороту наркотиков. Кроме того, ее сотрудники могут проводить мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов в Хабаровском крае, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму.

Это, на наш взгляд, важное уточнение, поскольку на сегодняшний день складывается впечатление, что департамент региональной безопасности вмешивается в социально-экономические процессы гораздо глубже, чем это может быть связано с реализацией его полномочий. В частности, Владимир Соломатин не так давно мелькал на экранах местного телевидения как участник правительственного совещания по вопросу дальнейшей судьбы ООО «Торэкс-Хабаровск», где звучала идея предоставить краевое имущество в качестве залога под кредиты частному предприятию. Чуть позже был участником пресс-конференции, на которой стало известно о решении краевых властей лишить ООО «Леспром-ДВ» статуса приоритетного инвестиционного проекта. Это вопросы, явно выходящие за пределы его компетенции.

Получается, что при растущих затратах на чиновников контроль за тем, чтобы они занимались своими прямыми обязанностями, практически отсутствует. Разве на это надеялись жители края?

Евгений Мезенцев

Фото: khabkrai.ru