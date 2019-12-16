Дураков – это мозг!

Лучшему хоккеисту ХХ века исполнилось 85 лет.

Его называли и королем бенди, и гением русского хоккея, и Мастером (наверное, не случайно в жены себе взял Маргариту). Это я про Николая Дуракова – живую легенду мирового хоккея с мячом, которого хорошо знают и уважают ценители этой увлекательной игры. Да, он не играл за Хабаровск. Но Дураков десятки раз приезжал на берега Амура в форме свердловского СКА, и битвы одноклубников в те далекие года были гвоздем программы.

Посмотреть на Дуракова приходили тысячи болельщиков. Что он только не вытворял с мячом! Мог в одиночку обвести чуть ли не всю команду соперника, выйти один на один с вратарем и отправить «апельсин» в сетку. Сейчас таких кудесников практически нет.

По воспоминаниям болельщиков со стажем, Дураков не умел играть посредственно. Только хорошо, чтобы на трибуне ахали от восхищения. Так, в Швеции мастерству легендарного хоккеиста аплодировал сам король и его приближенные, которые почитали за большую честь пожать Дуракову руку.

Война, яблоки в садах и клюшки из ёлочек

Николая Дуракова, игравшего всю жизнь за клубные команды только двух городов — Свердловска и Нижнего Тагила, многие считают коренным уральцем. Между тем родом Николай Александрович из Донецкой области Украины. На момент его рождения — Сталинской.

Отец Коли работал на газовой станции в 25 километрах от города. А мать умерла от туберкулеза, когда мальчику было только два года. Потом отец снова женился, его избранница воспитала и Колю с сестрой, и двух своих девочек. В 41-м грянула война, и семью Дураковых эвакуировали в Нижний Тагил. Эшелон с Украины отправился в путь в августе, а на Урал добрался только в январе 42-го.

В Нижнем Тагиле и состоялось знакомство Николая со спортом. Главным «видом программы» у мальчишек военных лет значилась своеобразная легкая атлетика: воровали яблоки в садах и убегали потом со всех ног. Замечательно пахнущие плоды ценились не меньше, чем медаль. А зимой мальчишки играли в хоккей «на валенках»: коньки-то негде было взять. Клюшки они сами делали из елочек: кончик сгибали и приматывали веревкой - получался крюк, мячи из дерева или резины вырезали…

В 47-м в школу, где учился Дураков, пришел тренер Александр Иванович Петренев и предложил записаться в хоккейную секцию. Уговаривать долго не пришлось: записался весь класс, и параллельный тоже.

- Поначалу у меня не особенно получалось, - вспоминал позже Николай Александрович. - Года через три, когда мы уже на первенстве города выступали, сидел все больше в запасе. Вот, например, из-за мороза не придет кто-то из основных игроков, тогда меня и выпускают. Другое дело, что желание было огромное. И кроме тренировок с командой, много сам занимался, еще и на массовое катание регулярно ходил.

Сварщик, хоккеист, таксист…

В 16 лет Дураков уже работал сварщиком на заводе металлоконструкций. Во взрослую команду этого предприятия его поначалу не взяли - дескать, молодой еще. Но он все равно пришел на тренировку. Тогда и выяснилось, что занятия у Петренева даром не прошли, а играет Николай лучше многих взрослых самоучек. У него уже и коньки собственные были, в комиссионке приобретенные, и клюшка настоящая со вставками из камыша, которую купил у игрока одной из команд, выступавших в Тагиле на соревнованиях по линии профсоюзов.

...В 1951-м с Дураковым случилась неприятная история. В Первоуральске проходил розыгрыш Кубка области. Играть нужно было целую неделю, и Николай написал заявление: так, мол, и так, прошу отпустить - потом отработаю. Не отпустили. А он все равно уехал.

Наказание народного суда за прогул было таким: шесть месяцев 20 процентов зарплаты вычитать в доход государства. «Ладно, не горюй, - говорили ему рабочие постарше. - Считай, еще легко отделался». Позже из-за этого его не принимали в комсомол, а в Коммунистическую партию он и сам отказывался вступать — мол, «судимый».

Вскоре Дуракова взяли в «Строитель», а затем и в лучшую команду города - «Металлург», которая в первенстве СССР выступала. Весной 53-го «Металлург» проводил дома товарищеский матч с армейцами Свердловска - чемпионами страны.

После него тренер ОДО Иван Иванович Балдин и положил глаз на двух тагильских Николаев: Дуракова и Назарова. Обоим наказал: «В армию будут призывать, сообщите». И через полтора года они оказались в ОДО (будущий СКА).

В итоге он за свердловских армейцев выступал с 1954 по 1975 годы. За это время 9 раз становился чемпионом СССР, 7 раз - серебряным и трижды - бронзовым призером.

Всего в большом хоккее Дураков провел 22 года. За это время заслужил не только все известные в стране спортивные титулы, но и был провозглашен почетным гражданином города Свердловска.

В 1977-1979 годах Николай Александрович тренировал команду СКА (Свердловск). А затем пошел работать таксистом и даже там создал хоккейную команду, тренировал ее и играл сам.

«Нынешнюю сборную мы бы обыграли»

Мне посчастливилось познакомиться и пообщаться с легендарным форвардом, который, к слову, был признан лучшим хоккеистом страны ХХ века, на чемпионате мира 2018 года, проходившем под крышей хабаровской арены «Ерофей». На этот турнир Николай Александрович вместе со своим давним партнером по клубу и сборной был приглашен в качестве почетного гостя.

Вы бы видели, что творилось на переполненных трибунах «Ерофея», когда диктор объявил о присутствии Дуракова. А потом он вышел на лед и принял участие в торжественном открытии чемпионата мира.

Хабаровский лед тогда стал счастливым для российской сборной. И это порадовало великого Мастера, который сам, кстати, выиграл семь мировых чемпионатов из семи возможных. В те времена сборная СССР вообще постоянно завоевывала «золото». Если бы тогда чемпионаты мира проводились как сейчас, каждый год, медалей в коллекции «хоккейного Пеле» (так тоже в свое время называли Дуракова) было бы еще больше.

При знакомстве с Николаем Александровичем я был немало удивлен: выглядел он для своих лет превосходно, при этом и с памятью все в порядке.

- Каким в вашей памяти остался самый первый чемпионат мира в 1957 году? - поинтересовался я тогда у него.

- За год до этого мы со свердловским СКА впервые ездили на товарищеские матчи в Швецию и во всех одержали победы, - вспоминает Дураков. - Но чемпионат мира, тем более первый в истории, это такая ответственность. Играли в Хельсинки на олимпийском стадионе. Помню, мандраж был. Не дай бог проиграем. Кстати, за победу нам выписали премию по 500 рублей. Позже гонорары увеличили.

В том чемпионате всего три сборные играли. Мы сыграли вничью со шведами - 2:2, выиграли у финнов - 6:1 и этого хватило для чемпионства. Следующего чемпионата пришлось ждать аж четыре года, но я на него не поехал из-за травмы. Зато потом принял участие в шести турнирах подряд, вплоть до 1973 года, когда мне было уже почти сорок.

В 1969 году в Швеции произошёл забавный случай. На пресс-конференции один из местных журналистов, неплохо говоривший по-русски, спрашивает: что обозначает ваша фамилия? У меня мелькнула мысль рассказать ему про Иванушку-дурачка из русских сказок, про его умение находить выход из всех передряг, но как-то растерялся и просто покрутил пальцем возле виска. На следующий день вышла его статья с огромным заголовком на первой полосе: «Дураков — мозг команды!».

А что скажете о нынешнем хоккее с мячом?

- В зрелищности он проигрывает тому, который проповедовали мы, - считает Николай Александрович. - Ведь, посмотрите, в каждой команде были свои лидеры, на которых ходил народ. А сейчас на кого ходят? Ну, может быть, на Серёжу Ломанова, Максима Ишкельдина, еще на кого-то… В наше время ярких личностей было больше. А какие талантливые форварды - Канарейкин, Осинцев, Измоденов… Маслов - дирижёр, Папугин - ударник. Недаром Женю прозвали «царь-пушкой». Никогда не забуду, как однажды Папугин метров с 40 лупанул и забил.

Раньше русский хоккей называли симфонией. И тактический рисунок был другим. Играли в пять нападающих, потом в четыре. Такие песни атак коньками писали - загляденье. А сейчас больше по кругу катаются, как в массовом катании. Думаю, что наше поколение эту сборную России бы обыграло.

Владислав Махов