Вместо туристических киосков на набережной будет тур-павильон

Ежегодно муниципалитет заключал с туроператорами договоры аренды земельных участков на летний сезон. Однако, в этом году мэрия Хабаровска предупредила их о том, что таких соглашений больше не будет. В начале ноября владельцы киосков были вынуждены их демонтировать. С набережной Амура вывезли 10 вагончиков, - сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска.

- Сейчас городской департамент архитектуры и землепользования определит новое местоположение объекта. Будет разработан проект павильона, в котором начнется продажа путевок в соседний Китай. Деньги на проект и его реализацию выделят предприниматели, - рассказал мэр города Сергей Кравчук.

По словам туроператоров, в отдельно стоящем здании расположатся офисы турфирм и места для сбора туристических групп. Павильон будет работать круглый год, и путешественники смогут заказывать в нем туры в Жаохэ и Фуюань. Впрочем, как уверяют специалисты, и этот павильон – временное решение: после строительства здания речного вокзала, он пойдет под снос.