В два с лишним раза увеличилась смертность детей в результате пожаров в Хабаровском крае

Каждый восьмой из погибших на пожаре в Хабаровском крае в 2019 году - ребенок. Такой итог года был озвучен на расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве края. По данным Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, печальная статистика отмечена по числу гибели детей на пожарах – количество погибших за год детей возросло в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом и составило 20 человек, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«Статистика действительно пугающая, - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Яковлев. – В большинстве случаев причиной пожаров с гибелью детей стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (почти в 75% случаев), следующая по частоте причина - неосторожное обращение с огнем. Также трагедии случались из-за неосторожности при курении и нарушении правил устройства и использования печей».

При этом стоит отметить, что в 16% случаев гибель детей сопровождалась алкогольным или наркотическим опьянением родителей, почти в 35% случаев – несовершеннолетних находились без присмотра взрослых.

«Каждый случай гибели детей проанализирован и разобран, - резюмировал Алексей Яковлев. – Для предупреждения трагических последствий пожаров в крае проводится ряд профилактических мероприятий, в которых задействованы различные министерства и ведомства, однако, при отсутствии ответственного подхода самих родителей, меры воздействия надзорных органов не всегда становятся эффективны. Поэтому призываем всех жителей края, родителей, бабушек и дедушек, беречь свою жизнь и жизнь своих детей и неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности».

Напомним, в Хабаровском крае в этом году произошли сразу несколько пожаров, унесших одновременно жизнь сразу нескольких детей. В январе возгорание в частном жилом доме в селе Маяк Нанайского района, в феврале - в трехквартирном жилом доме в селе Бриакан района имени Полины Осипенко, в июне – в дачном домике садового некоммерческого товарищества «Дальневосточник» села Смирновка Хабаровского района. На каждом из них огонь унёс жизни троих несовершеннолетних.

В настоящее время важное значение в решении вопросов пожарной безопасности приобретает межведомственный подход, исполнение представленных полномочий органами власти и местного самоуправления. В рамках работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности должны быть отработаны организационные вопросы, связанные с уточнением списков многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении, утверждены составы комиссий и графики проверок мест проживания граждан. Кроме того, нельзя упускать из внимания семьи, не попадающие под статус многодетных, но в которых также воспитывается 3 и более детей и семьи, снятые с профилактического учета. Одним из направлений по предупреждению пожаров может стать отмена такой меры как отключение от газо-, электроснабжения семей в связи с имеющейся задолженностью по оплате предоставляемых услуг. В таких случаях граждане начинают применять незаконные подключения к электро-, газовым сетям, использовать самодельные отопительные приборы, что опять повышает риск возгораний.

Ещё одна из мер воздействия на снижение гибли – оказание помощи нуждающимся в повышении уровня противопожарной защиты домовладений (оснащение их жилья автономными пожарными извещателями, первичными средствами пожаротушения, а также оказание помощи в ремонте печей, замене электропроводки и газового оборудования). Это может быть как создание специальных программ и нормативных правовых документов финансового планирования регионального и местного уровней, так и привлечения средств субъекта, муниципальных образований, а также внебюджетных средств. В настоящее время в крае в жилых помещениях малообеспеченных и социально-неадаптированных групп населения на данный момент установлено 1153 дымовых извещателей.

При этом проведение пожарно-профилактической работы в жилом секторе должно строиться на комплексной основе и обеспечиваться при непосредственном взаимодействии надзорных органов, осуществляющих государственный надзор за выполнением требований пожарной безопасности в жилье, а это и органы государственной жилищного надзора, местного самоуправления, осуществляющие контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, Росздравнадзора, Росэнергонадзора, Роспотребнадзора и другие.

В текущем году в рамках предупреждения гибели несовершеннолетних при пожарах работниками социальной сферы, Противопожарной службы края, органов внутренних дел проведено более 59 тысяч рейдов по местам фактического проживания многодетных семей, распространено более 150 тыс. памяток. Также выполнена оценка состояния электропроводки и печного отопления в 487 местах проживания многодетных семей, проведен ремонт 26 участков электросетей и 61 печи. В качестве предупредительной меры временно были изъяты из семей с согласия родителей, жилище которых не соответствует требованиям пожарной безопасности, 11 несовершеннолетних. В результате этого шесть жилых помещений после временного изъятия детей приведены в пожаробезопасное состояние.