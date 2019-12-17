Хабаровчане, пострадавшие на производстве, получили по Ладе

В представительстве завода АвтоВаз в Хабаровске 8 пострадавшим на производстве были переданы ключи от новых автомобилей LADA GRANTA 2019 года выпуска, - сообщает пресс-служба Хабаровского регионального отделения ФСС РФ

Работники, пострадавшие на производстве, имеют право на получение автомобиля от ФСС, а также вправе самостоятельно выбрать способ его получения: централизованно в рамках заключенного контракта на поставку автомобилей со специальным управлением, либо путем самостоятельного приобретения автомобиля.

Стоит отметить, что автомобили положены тем пострадавшим, у которых в программе реабилитации, имеются медицинские показания для получения транспортного средства, а также отсутствуют противопоказания к вождению.

Для пострадавших с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги, левой ноги, обеих ног и т.п.) закупаемые автомобили оборудованы специальными средствами управления, которые имеют сертификат соответствия.

Если пострадавший решил самостоятельно приобрести автомобиль, ему необходимо предоставить в ФСС документы, подтверждающие соответствие приобретенного авто рекомендациям программы реабилитации пострадавшего: свидетельство о соответствии ТС с внесенными в конструкцию изменениями требованиям безопасности и ПТС с указанием номера вышеуказанного свидетельства, а также документы, подтверждающие расходы на его приобретение.

Соцстрах выплачивает компенсацию, которая рассчитывается с учетом фактической стоимости приобретенного автомобиля и не может превышать стоимость автомобиля, приобретенного централизованно по результатам последней закупки. Таким правом в этом году воспользовался 1 человек.

Правом на получение автомобилей пострадавшие на производстве могут воспользоваться 1 раз в 7 лет.

Кроме того, ФСС оплачивает пострадавшим проезд до места получения автомобиля и обратно, расходы на техобслуживание автомобиля и выплачивает компенсацию за бензин.

Всего же в 2019 году Хабаровское отделение ФСС обеспечило собственным автотранспортом 15 человек, пострадавших на производстве.