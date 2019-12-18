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Генпрокуратура объявила предостережение Сергею Фургалу
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Игорь Ткачёв провёл межведомственное совещание в Хабаровске.
В нем участвовали губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры Хабаровского края, органов власти и местного самоуправления, руководители организаций, - сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
На совещании обсуждены вопросы соблюдения законодательства в сфере долевого жилищного строительства на территории Хабаровского края, в том числе при возведении объекта: «Жилая застройка по ул. Алексеевская-1 в Краснофлотском районе г. Хабаровска».
Заявка нового инвестора ООО «Владивостокская фармацевтическая фабрика» о его достройке на условиях предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов поступила в министерство инвестиционного развития и предпринимательства края еще в мае текущего года.
Однако до настоящего времени соглашение с потенциальным застройщиком не заключено. Длительная волокита по определению его условий препятствует восстановлению прав и законных интересов 67 граждан - участников долевого строительства проблемного объекта.
Поскольку непринятие региональными органами власти дополнительных мер к скорейшему заключению соглашения может повлечь за собой возникновение социальной напряженности, ухудшение инвестиционного климата в регионе, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Игорь Ткачёв в ходе проводимого совещания объявил предостережение о недопустимости нарушения закону губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
Ситуация с соблюдением прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов остаётся на особом контроле заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Ткачёва.
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