Генпрокуратура объявила предостережение Сергею Фургалу

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Игорь Ткачёв провёл межведомственное совещание в Хабаровске.

В нем участвовали губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры Хабаровского края, органов власти и местного самоуправления, руководители организаций, - сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

На совещании обсуждены вопросы соблюдения законодательства в сфере долевого жилищного строительства на территории Хабаровского края, в том числе при возведении объекта: «Жилая застройка по ул. Алексеевская-1 в Краснофлотском районе г. Хабаровска».

Заявка нового инвестора ООО «Владивостокская фармацевтическая фабрика» о его достройке на условиях предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов поступила в министерство инвестиционного развития и предпринимательства края еще в мае текущего года.

Однако до настоящего времени соглашение с потенциальным застройщиком не заключено. Длительная волокита по определению его условий препятствует восстановлению прав и законных интересов 67 граждан - участников долевого строительства проблемного объекта.

Поскольку непринятие региональными органами власти дополнительных мер к скорейшему заключению соглашения может повлечь за собой возникновение социальной напряженности, ухудшение инвестиционного климата в регионе, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Игорь Ткачёв в ходе проводимого совещания объявил предостережение о недопустимости нарушения закону губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Ситуация с соблюдением прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов остаётся на особом контроле заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Ткачёва.