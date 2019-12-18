План по реконструкции БАМа подписали ОАО «РЖД» и Хабаровский край

17 декабря в Хабаровске начальник Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Николай Маклыгин и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписали среднесрочный план ремонта и реконструкции объектов инфраструктуры, расположенных на территории Байкало-Амурской магистрали, на 2020-2023 годы. План подразумевает паритетное участие правительства Хабаровского края и ОАО «РЖД»в развитии бамовских населённых пунктов, - собщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Документ стал итогом совместного осмотра инфраструктуры, прилегающей к Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, на территории Хабаровского края с участием руководителей ДВЖД, представителей причастных министерств края, а также глав муниципальных районов.

В ходе рабочей поездки в конце октября 2019 года комиссия побывала в 10 населенных пунктах, встречалась с жителями и работниками бамовских посёлков, осмотрела объекты культурного, социального и спортивного назначения. По итогам совместного осмотра был разработан перечень мероприятий по приобретению оборудования, а также по ремонту и реконструкции объектов инфраструктуры, расположенных на территории Байкало-Амурской магистрали в границах Хабаровского края.

Как было отмечено участниками встречи, железную дорогу и правительство Хабаровского края связывает многолетнее тесное сотрудничество, которое строится на основе соглашений, направленных на удовлетворение потребностей в пассажирских перевозках и своевременной доставке народнохозяйственных грузов. ОАО «РЖД» является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем на территории края и социально ориентированной компанией.

Налоговые отчисления в бюджет региона за 11 месяцев 2019 года составили 5,4 млрд рублей.

Инвестиционной программой в 2019 году ОАО «РЖД» в развитие железнодорожной инфраструктуры, технологии и техники на территории Хабаровского края направлено 21 млрд рублей. Эти средства вложены в модернизацию железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба с развитием пропускных и провозных способностей (Восточный полигон), в обновление предприятий путевого комплекса, реконструкцию железнодорожного пути и обновление тягового подвижного состава.



