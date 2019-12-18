Международные отношения: Парлабой, не уеду с тобой

В Хабаровске стали жестко задерживать гастарбайтеров, работающих водителями автобусов

Многих хабаровчан раздражают представители бывших среднеазиатских советских республик, в обилие понаехавших на Дальний Восток. Особое недовольство вызывают гастарбайтеры, трудящиеся на работах, связанных с ответственностью за жизнь и здоровье других людей. Например, водителями автобусов или таксистами. В вину им ставят низкий уровень профессионального мастерства, наплевательство на правила дорожного движения, лихачество на трассах, хамство по отношению к пассажирам.

Однако экономика (которая у нас в стране, как известно, не рыночная, не плановая, а своя, доморощенная) не разделяет и не поощряет чувства граждан. Она лишь выстраивает беспристрастные логические цепи. Сколько должен получать шофер? Допустим, 80 тысяч рублей. Чтобы «отбить» такую сумму, перевозчик поднимет цены на проезд. Рублей минимум до шестидесяти. А это чревато социальным взрывом и прочими проявлениями гражданского непорядка.

Вот и получается, что трудовые мигранты спасают российских граждан от них же самих. Работают за копейки, и желающих меньше не становится. Например, за последние две недели меня возили таксисты по имени Шахбоз, Кодиржон, Искандар, Санжарбек, Иноятулло, Эмомали, Икболжон, Парлабой… Русские тоже были, но в меньшинстве случаев.

И вот настал момент, когда кто-то решил, что гастарбайтеров у нас слишком много. Сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ устроили облаву на автопарк, принадлежащий известному перевозчику Юрию Васильеву. Выяснилось, что на предпринимателя работает немалое количество трудовых мигрантов, не имеющих разрешения на пребывание на территории России.

Иностранцев задержали весьма жестко. Так, в социальные сети попало немало фотографий избитых уроженцев Средней Азии. На спинах, руках и ногах водителей красуются характерные гематомы, знакомые каждому, кто хоть раз «быковал» на представителей доблестной и неподкупной. Впрочем, существует мнение, что мигранты пытались угрожать полицейским, а то и вовсе сопротивлялись. Оттого их претензии и пришлось контраргументировать с помощью демократизаторов.

«С одной стороны, это негуманно, но с другой - зачастую люди «с горячей кровью» понимают только язык силы, поскольку сами на нем разговаривают, - считает общественный деятель, администратор паблика «Общественный транспорт Хабаровска» Всеволод Платонов. - Парню с картой кто хотел в автобусе челюсть сломать? (имеется в виду инцидент, когда мигрант угрожал сломать молодому человеку челюсть за то, что тот пытался расплатиться картой, когда в автобусе не работал валидатор. – Авт.). Лично я не присутствовал в гуще событий, но слышал, что досталось только тем, кто оказывал сопротивление сотрудникам полиции и впоследствии угрожал силовикам. Следует обратиться к закону о Росгвардии или другому регламентирующему документу, чтобы понять, в каких случаях люди в масках вправе применить силу. Я уверен, что правозащитники, в том числе из Центральной России, ухватятся за это дело».

Дипломатический скандал

В результате операции силовиков было задержано 73 человека, не имеющих при себе документов, удостоверяющих личность. Двенадцать из них и вовсе находились на территории России с нарушением установленного порядка. После рейда гастарбайтеры отказались выходить на работу (видимо, опасаясь новой облавы).

Более того, после данного инцидента многие перевозчики выпустили на маршруты минимальное количество автобусов. Скорее всего, это связано с опасением бизнесменов столкнуться с теми же проблемами, что и Васильев. Ведь явно не у него одного работают нелегальные мигранты. Санкции за неучтенных гастарбайтеров очень жесткие: штрафы до восьмисот тысяч рублей, а также приостановление деятельности транспортного предприятия сроком от 14 до 90 суток. А чем чревата трехмесячная бездеятельность немаленькой коммерческой компании, думаю, объяснять не надо.

Вернемся к избитым иностранцам. В основном это были представители Кыргызской Республики. Часть из них (восемнадцать человек) обратилась в полицию. Рейд правоохранительных органов спровоцировал дипломатический скандал. Так, почетный консул Кыргызской Республики в Хабаровске Кадырбек Мырзабаев встретился с представителями силовых ведомств, в частности, с заместителем начальника управления МВД России по Хабаровскому краю. Тот пообещал привлечь к ответственности всех виновных. Первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горов провел видеоконференцию с территориальными подразделениями и заявил о недопустимости подобных ситуаций. Не исключено, что по факту избиения граждан Кыргызстана будет возбуждено уголовное дело.

Теории и морозы

«Точное число пострадавших нам пока неизвестно, но ко мне за помощью обратилось 18 человек, - цитирует Мызарбаева агентство AmurMedia. - Они написали заявление, в котором указали, что всего пострадавших было 50-60 человек. По их словам, все происходило следующим образом: 12 декабря приблизительно в 21:00 на территорию автопарка предпринимателя Васильева приехали сотрудники УФМС с проверкой, взяли их документы, всех загрузили в два небольших микроавтобуса, сказали, что едут разбираться и привезли в отдел по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД по Хабаровскому краю на Воронежской, 77. Здесь их завели в комнату и начали избивать. Били не сотрудники миграционной службы, а, очевидно, сотрудники Росгвардии. Они были одеты в униформу и вооружены дубинками. При этом, как мне рассказали водители, приговаривали, что водители плохо ведут себя по отношению к пассажирам, нарушают правила дорожного движения. Факт избиения зафиксировала скорая, мне принесли справки. В справках было указано: «побои», какой тяжести, сказать не могу, так как не разобрал почерк. О более тяжелых травмах, переломах или вывихах мне никто не сообщал. На следующий день водители вышли на работу».

Среди избитых есть и уроженцы Таджикистана. Однако они предпочли, что называется, не выносить мусор из избы.

В социальных сетях высказывалась версия, что рейд силовиков был якобы спровоцирован самим Юрием Васильевым, чтобы подавить недовольство своих работников условиями труда. Однако это мнение оказалось ничем не подтверждено.

Стоит отметить тот факт, что из-за операции «Нелегальный мигрант» множество хабаровчан долгое время ждали своих автобусов на холоде. Какие-то автобусы вышли на маршруты только к вечеру следующего дня. Что из этого следует? А то, что об обычных гражданах, как всегда, никто не подумал. Будь такие операции хоть плановым рейдом, хоть спровоцированной тайными кукловодами облавой, хоть разменной монетой «разборок» между ведомствами, они приведут лишь к тому, что на остановки просто перестанут приезжать автобусы. Со всеми вытекающими последствиями.

Игорь Свинников



