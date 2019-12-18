Дальневосточная ипотека: Деньги еще в проекте

Двухпроцентная ипотека основательно взбудоражила народ. Что значит молодой семье получить кредит на квартиру под два процента годовых? Почти задаром. И предельная сумма в шесть миллионов хороша, и максимальный срок на двадцать лет устраивает, и ограничение по возрасту (до 35 лет) понятно. Говорят, звонят в банки бесперебойно, поскольку молодых семей у нас в крае много. А еще говорят, что первые кредиты на квартиры некоторые даже уже оформили.

Но есть еще одна категория граждан, указанных в программе по дальневосточной ипотеке. Это гектарщики. То есть те, кто получил (или получит) «дальневосточный гектар» и указал вид разрешенного его использования. А именно: для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства на приусадебных участках. Все они могут взять кредиты на тех же условиях, что и молодые семьи. С одной лишь разницей – для гектарщиков нет ограничения по возрасту. Таких в нашем крае 2913 человек.

Вот только со льготными кредитами для них пока получилась заминка. Дело в том, что с кредитами на квартиры система давно обкатана. А кредиты для гектарщиков – новинка, системы работы с ними ни у кого нет. Потому банки еще разрабатывают условия и порядок выдачи, а впереди еще процедура утверждения. Поэтому заявленные кредиты гектарщикам пока не дают. Придется народу подождать. Но это краткосрочное и совсем не обидное ожидание – льготную ипотеку вообще-то ждали почти безнадежно и намного дольше.

С конкретными деталями условий получения кредитов можно ознакомиться непосредственно в документе – постановлении Правительства РФ № 1609 от 7 декабря 2019 года.