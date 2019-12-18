95-летие отметил хабаровчанин Николай Шапран

Поздравить ветерана Великой Отечественной войны пришли ученики Математического лицея, представители Совета ветеранов, комитета по управлению Кировским районом, друзья и бывшие сослуживцы, - сообщает пресс-служба администрации города.

«Вы – человек-эпоха. Пройдя славный боевой путь, и сейчас остаетесь в строю: ведете уроки мужества, классные часы и участвуете во встречах со школьниками района. Желаем вам здоровья и счастья», - обратилась к юбиляру заместитель председателя по социальным вопросам комитета по управлению Кировским районом Хабаровска Юлия Фомина.

Николай Иванович Шапран родился в 1924 году в селе Русская поляна Киевской области. После получения среднего образование обучался в школе фабрично-заводского ученичества. С мая 1941 года работал станочником на заводе № 361 города Липецка, затем - наладчиком на военном заводе в городе Касли. В ноябре 1942 года Николай Иванович был призван в армию курсантом 1-го Ростовского артиллерийского училища. В сентябре 1943-го направлен на фронт командиром огневого взвода 7-й гвардейской механизированной бригады.

«Мой взвод участвовал в боевых действиях в составе войск Воронежского, 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов. Мы освобождали от немецких захватчиков Украину, Белоруссию, Литву и Латвию. А потом я попал на Дальний Восток, и тут мы воевали против милитаристской Японии. После войны я продолжил службу в армии. Остался защищать дальневосточные рубежи. Посвятил армии 44 года, и в 1986 году в звании полковника ушел в запас», - рассказал юбиляр.

Несмотря на почтенный возраст, Николай Шапран ведет активную общественную деятельность. Стоит отметить, что в Кировском районе Хабаровска проживает более двухсот долгожителей в возрасте старше 90 лет.