Полный абсурд: в Хабкрае выделили 37 миллионов на отлов бездомных животных

Сообщение о выделении в бюджете региона на следующий год суммы на отлов бездомных животных, втрое превышающей обычную, вызвало поначалу ажиотаж среди населения. Казалось бы – такие беспрецедентные меры новых краевых депутатов раз и навсегда положат конец стаям диких собак, которые держат в страхе женщин и детей.

- Расходы на бездомных увеличили, чтобы собак можно было не только ловить и прививать, но и стерилизовать. Раньше на это денег не хватало и численность дворняг никто не контролировал, - прокомментировала это решение депутат Законодательной думы Хабаровского края и известная зоозащитница Наталья Коваленко.

Увы, сообщая о своих заслугах, народные избранники думы «свежего» седьмого созыва старались не афишировать тот факт, что поднять сумму расходов по соответствующим статьям до 37 млн рублей им пришлось для исполнения федерального законодательства, а не просто по доброте душевной.

С нового года закон «Об ответственном обращении с животными» предписывает не только отлавливать беспризорных четвероногих, но и обеспечивать их стерилизацию и вакцинацию перед выпуском обратно в привычную среду обитания. Кроме того, весь процесс должен быть снят на видео, срок временного пребывания в приюте продлен до 20 дней, а до того, как выпустить собаку на волю, уполномоченная организация должна попытаться найти ей хозяев.

- Стерилизацию будут проводить ветеринары. В ближайшее время муниципальным властям предстоит определиться с ветлечебницами. Если в питомниках есть помещения, в которых можно оборудовать операционные, то врачи смогут работать с четвероногими пациентами на местах. Стоимость такой операции (по расценкам государственных ветклиник) - от 2,5 тысяч рублей - в зависимости от веса животного: чем больше вес, тем выше стоимость, - уточнила заместитель начальника управления ветеринарии правительства Хабаровского края Наталья Пылина.

Примерно две трети из 37 млн рублей предполагается направить непосредственно на исполнение мероприятий в соответствии с нормативами, еще треть – на единовременную субвенцию органам местного самоуправления для приобретения необходимого оборудования.

Не все сторонники гуманного обращения с дворнягами видят положительные стороны в увеличении финансирования на их отлов.

- У нас до сих пор никто точно не знает, сколько их вообще, этих собак на улицах. Где-то видела статистику, что спецкомбинат в Хабаровске отлавливает примерно 2 тысячи животных в год. На самом деле их наверняка в разы больше. А в районах кто-нибудь считал их? Поэтому непонятно, будет ли толк и от этих дополнительных миллионов, - делится мнением заводчица собак Лариса Лапошникова.

В некоторых муниципалитетах конкурсы на определение организации, которая займется отловом и временным содержанием собак, вообще остаются без результата – например, в Аяно-Майском районе. Причина – в отстуствии квалифицированных специалистов для этого и приютов. В Хабаровске МУП «Спецавтохозяйство» полномочия по отлову, содержанию и учету бродячих животных делегирует субподрядчику – индивидуальному предпринимателю.

- Никто не подумал, что пойманные собаки могут оказаться больными. Сколько стоить поймать, привить и стерилизовать, да еще и метку про прививку поставить – подумали. А о возможном лечении – нет. Тихо будут убивать? Тогда какой толк прикрываться ответственным обращением? – задается вопросом хабаровчанка Евгения Маленьких, приютившая у себя пятерых собак, найденных на улице.

В этой ситуации возникает все больше вопросов, почему исполнительная и законодательная власть в регионе продолжает закрывать глаза на людей, которые многие годы самостоятельно содержат приюты для собак и кошек. К примеру, в Хабаровске есть частный приют, которые на собственные средства содержит семейная пара. На их попечении – полсотни питомцев, преимущественно пожилых и больных. Еще десятки подопечных они устраивают на платных передержках, а некоторым удается найти постоянное пристанище. Приобретать корма и оплачивать ветеринарное лечение помогают неравнодушные подписчики энтузиастов в соцсетях.