Испытательная пожарная лаборатория поэкспериментировала с фейерверками

Сотрудники хабаровской Испытательной пожарной лаборатории продемонстрировали опасность пиротехнических изделий, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В специальном металлическом шкафу специалисты лаборатории установили обычные пирамидки-фонтаны, при этом рядом находились горючие материалы, которые могут легко оказаться в каждой квартире. Объектом эксперимента стала искусственная елка, украшенная мишурой, вата, пластиковые игрушки, бумажные открытки. Вертикально струящиеся искры зажженной пиротехники мгновенно попали на легко воспламеняющиеся материалы. Новогодняя елка и вся атрибутика рядом мгновенно вспыхнули и за считанные секунды сгорели на глазах у зрителей. Установленный «холодный фонтан» также из ваты, мишуры и бумажных украшений оставил пепелище. «Как показывает практика, абсолютно безопасной пиротехники нет и при пренебрежении элементарными мерами осторожности легко допустить пожар в жилище, - отметил старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю Евгений Онохов. – Поэтому обязательно перед приобретением и использованием того или иного пиротехнического изделия необходимо внимательно прочитать инструкцию по применению, уточнить безопасное расстояние, высоту выстрела зарядов и искр. Также на упаковке всегда указывается, где её можно использовать. Но даже если изделие можно применять внутри помещений, это не значит, что он него не может случиться пожар».

Следующий эксперимент уже осуществляли на открытом пространстве. Сначала пожарный эксперт напомнил правила запуска салютов и фейерверков, для примера была взята «римская свеча». Использовать такие изделия можно только на открытых площадках, где нет рядом жилых домов, автомобилей, деревьев, построек, потому что траектория вылетающих при залпе взрывчатых веществ может быть непредсказуема. Ведь они могут попасть на горючие материалы и воспламениться или травмировать рядом стоящих зрителей. А чтобы показать к чему приводит самоуверенность, все присутствующие смогли увидеть на наглядном примере. Для этого сотрудники лаборатории сделали «макет» руки из кожаной перчатки, набитой ватой, в которую поместили петарду. В итоге после взрыва от условной «конечности» человека ничего не осталось. «Перед запуском фейерверков, обязательно посмотрите на каком расстоянии должны находиться люди, как правильно установить изделие, чтобы оно не упало во время детонации, сколько должно быть залпов. Если не все заряды сработали, то подходить к пиротехнике сразу ни в коем случае нельзя, также опасно наклоняться над фейерверком, разбирать его. Требуется выждать время, остудить и потом утилизировать, - пояснил Евгений Онохов. – Если фейерверк не сработал с первого раза, повторять попытку не следует. Особенно нельзя передавать запуск пиротехники детям».

По словам старшего инженера Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю Павла Деменок, сегодня пожаров из-за использования пиротехнических изделий становится всё меньше, это скорее единичные случаи. «Тем не менее, опасность всегда существует. Особенно если горючие частицы фейерверка попадут на балкон, деревянные постройки, автомобили, деревья, то вероятность возникновения возгораний очень велика. Поэтому соблюдение мер безопасности превыше всего!», - подчеркнул он.