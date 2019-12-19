На Хабарорвской ТЭЦ-1 модернизировали турбоагрегаты и котлоагрегаты

На Хабаровской ТЭЦ-1 филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК» завершается реализация годовой ремонтной программы. Предприятие направило на ее мероприятия 263 млн рублей. Из них 105,6 млн рублей затрачены на капитальный ремонт основного оборудования, - сообщает пресс-служба филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК».

В рамках ремонтной программы проведена модернизация турбоагрегата № 8 и кубов воздухоподагревателя (ВЗП) котлоагрегата № 1. Энергетики заменили 12 кубов ВЗП, что позволит повысить экономичность работы оборудования.

Кроме того, на Хабаровской ТЭЦ-1 завершаются капитальный ремонт котлоагрегата №7 (на оборудовании заменили поверхности нагрева, кубы ВЗП, детали трубопроводов высокого давления) и модернизация котлоагрегата № 6.

«На объекте проведены масштабные работы по повышению надежности и продлению ресурса», - комментирует заместитель главного инженера Хабаровской ТЭЦ-1 Дмитрий Перфильев.

Помимо капитальных, в 2019 году энергетики Хабаровской ТЭЦ-1 провели масштабные текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования. В их числе 20 текущих ремонтов котлоагрегатов, 7 текущих ремонтов турбоагрегатов, 6 текущих ремонтов генераторов, заменено значительное количество деталей трубопроводов высокого давления. В период капитального ремонта генератора № 6 проведен контроль металла бандажных колец генератора. Все эти работы позволили подготовить оборудование станции к прохождению зимнего периода и повысить надежность ее работы.