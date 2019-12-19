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Место Безденежных занял Гудин
Игорь Гудин возглавил постоянный комитет Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. Его кандидатуру выдвинула думская фракция ЛДПР, - сообщает пресс-служба краевой Законодательной Думы.
В соответствии с Законом «О Законодательной Думе Хабаровского края» председатель постоянного комитета Думы избирается открытым голосованием и считается избранным, если за него проголосовало более половины от числа избранных депутатов. Из 30 депутатов, присутствовавших на заседании, за Игоря
Гудина проголосовало 27 парламентариев, против – 1, воздержались – 2.
Место председателя комитета освободилось в связи с наделением Сергея Безденежных, который возглавлял комитет, полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Он сложил полномочия депутата Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва и написал заявление об освобождении его от должности председателя постоянного комитета по вопросам государственного устройства местного самоуправления.
До сегодняшнего дня Игорь Гудин был заместителем председателя этого комитета. А до избрания депутатом краевой Думы являлся главой Эльбанского городского поселения Амурского района.
В составе постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления – 14 депутатов.
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