Деньги для года Крысы

Казна нашего региона пополнится на 2,8 миллиарда рублей. Эти деньги будут выделены из федерального бюджета (трансферт). Поэтому за две недели до Нового года члены постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию срочно собрались, чтобы распределить привалившие финансы.

Собрались столь оперативно, что все изменения в характеристики краевого бюджета на 2020 год рассмотрели в течение двадцати минут. И сразу в двух чтениях. Кстати, трансферт нам будет положен не только в год Крысы, но и в год Быка, и в год Тигра (2021-2022 гг.). Дальше пока никто не заглядывает.

Первый заместитель министра финансов Хабаровского края Валентин Костюшин отметил, что в первую очередь предлагается на 804 миллиона рублей увеличить расходы на реализацию краевых адресных инвестиционных проектов. Деньги нужны для строительства: школы в селе Мичуринское (Хабаровский район); детских садов в поселке Циммермановка (Ульчский район) и в селе Гаровка-2; комплекса домов социального обслуживания малой вместимости в Хабаровске; трех полигонов для размещения твердых коммунальных отходов в Вяземском, Амурске и поселке Березовый (Солнечный район).

Также трансферт из федерального бюджета финансово обеспечит завершение строительства Дворца самбо, монтаж дополнительного газопоршневого агрегата с утилизацией тепла на ГПЭС в селе Богородское (Ульчский район), защиту от подтоплений территорий Южного округа города Хабаровска, разработку проектно-сметной документации фельдшерско-акушерских пунктов в поселках Тумнин Ванинского района, Лесное Хабаровского района, Золотой района имени Лазо, в селах Аван и Шереметьево Вяземского района, Иннокентьевка Нанайского района, Пушкино Бикинского района, Марусино района имени Лазо, Восход, Константиновка и Федоровка Хабаровского района, амбулаторий в селе Лидога Нанайского района, Нелькан Аяно-Майского района, Большая Картель Комсомольского района, Арка Охотского района, Тугур Тугуро-Чумиканского района, Виноградовка Хабаровского района.

Свою «копейку» получит сфера здравоохранения. Средства в размере 271,6 миллиона рублей пойдут на закупку оборудования, капитальный ремонт и приобретение лекарств для льготных категорий граждан.

На ремонт учреждений образования «откомандируют» 15 миллионов рублей. Резервный фонд правительства Хабаровского края получит 400 миллионов рублей. Самая же большая сумма (1 миллиард 347 миллионов рублей) предназначена для предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местным бюджетам.

Игорь Свинников