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Доступное искусство: Талантливые дети
На одной из лучших концертных площадок Хабаровска - в Городском дворце культуры - III открытый краевой конкурс «Талантливые дети», организованный одноименной некоммерческой организацией, завершился красочным гала-концертом.
В гала-концерте приняли участие более 200 ребят из Хабаровска, Бикина, поселков Майский и Чегдомын и даже из Лучегорска Приморского края.
Дети-лауреаты, победившие ранее в жанровых конкурсах, пели, танцевали, читали стихи и прозу, исполняли классические и эстрадные произведения на флейте и скрипках. А какой хулиганистый, в хорошем смысле, конечно, этого слова, был образцовый ансамбль народных инструментов «Ладушки» из хабаровской детской школы искусств №5!
- К любому ребенку следует относиться с надеждой и ожиданием, - уверена Виктория Бурцева, главный организатор конкурса.
Когда выходил на сцену детский хор «Соловушки» из бикинской детской школы искусств, и предположить было невозможно, что эти малыши не только слаженно споют, но и сыграют сложнейшее произведение Антонины Ростовской «Ехала деревня мимо мужика. Небылицы». Это было настоящее поющее детское счастье.
- Время идет. Поколения меняются. Просто стоять и петь не всегда бывает интересно и детям, и взрослым, и зрителям. Приходится искать что-то новое, - рассказала Анна Насина, руководитель хора «Соловушки». – Занятия у нас вполне серьезные. Иногда приходится очень серьезно разговаривать с детьми и их родителями. Треугольник «ученик-родитель-педагог» у нас есть всегда. Бывает всякое.
- Для чего нужно пение?
- Пение в хоре развивает кругозор, дыхание, вокальные способности. Есть дети, которые не могут петь сольно, но они могут реализовать свои возможности в хоре. Хоровое пение - это массовое доступное искусство.
Стоит добавить, что хоровое искусство развивает у ребенка «чувство локтя», способность работать сообща, коллективно создавать чудо – музыку.
- Мы исполнили на фестивале два из трех хоровых произведений, сочиненные на народные тексты современным санкт-петербуржским композитором. В одной из песен мы использовали ударные инструменты. На следующий год у нас в планах третье произведение Антонины Ростовской «Баба сеяла горох». Оно более сложное. Мы еще молодой коллектив, нам еще нет и двух лет.
- О чем мечтаете?
- Мечтается о том, чтобы дети выросли, чтобы некоторые из них пошли по моим стопам. Хочется, конечно, свозить их в Санкт-Петербург или в Москву именно на хоровые фестивали. К сожалению, в нашем регионе такие фестивали проходят нечасто.
Завершился гала-концерт, а это был даже не просто концерт, а настоящее красочное представление, награждением. Помимо грамот самые-самые получили именные стипендии. Это ведь очень серьезное дело - творчество. А детское, в отличие от взрослого, оно особое. Разве может быть счастливое детство без творчества?
Юрий Рязинкин
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