Выставка хабаровского художника Анатолия Блажнова пройдет в ДВХМ

Анатолий Дмитриевич Блажнов родился 28 апреля 1948 года в Магадане. В 1971 году окончил художественно-графический факультет Хабаровского государственного педагогического института. Уроки профессионального мастерства получал у таких талантливых педагогов как Е.М.Фентисов, С П.Заровный, А.В.Гуриков, А.И.Бельды. После окончания вуза Анатолий Дмитриевич преподавал, занимался ландшафтным и интерьерным дизайном, работал в Художественном фонде, активно участвовал в выставочной деятельности. Вступление Анатолия Блажнова в 1993 году в члены Союза художников России и в 2005 году в Союз дизайнеров России стало для художника важной профессиональной и общественной оценкой его разносторонней деятельности.

В музейных залах персональная выставка Анатолия Блажнова экспонируется впервые. Более сорока картин демонстрируют особенности художественной манеры автора, богатство общей цветовой палитры полотен, смелость фантазии и творческого поиска художника. В экспозиции выставки представлены живописные произведения, среди которых в первую очередь внимание зрителей привлекают пейзажи, а также абстрактные и жанровые композиции, натюрморты и портреты. Чтобы лучше понять то, что осталось за пределами экспонируемых произведений, важно иметь в виду тот факт, что Анатолий Дмитриевич Блажнов – уроженец Дальнего Востока. Это обусловливает его особую любовь к свету и теплу региона с его традиционными ценностями, а также его романтизацию. Именно это поставило Анатолия Блажнова вне радикальных авангардных поисков в искусстве, которые были свойственны ряду молодых художников Хабаровска в 70-е годы прошлого века. Сохраняя черты традиционного восприятия мира художниками реалистического направления, Анатолий Блажнов нашел свою манеру, в которой видны и профессиональная рука художника, и сотворённый им особый мир образов и чувств.

Кроме того, в самом начале творческого пути несколько лет своей деятельности Анатолий Дмитриевич посвятил дизайну общественного пространства, и это многое объясняет: именно форма, игра цвета с формой являются центром и фокусом его искусства. Эта выставка с романтическими и ностальгическими нотками: о поиске, детских впечатлениях, внезапно врывающихся в жизнь взрослого человека, мистике повседневности и попытках вспомнить самое главное, потерявшееся за каждодневными заботами и обыденностью. Оригинальные драматургически выстроенные композиционные решения, изящные нюансы в создании формы и искусно разработанная палитра, сопутствующая стилистике работ в сочетании с искренностью представлений о мире, в котором должна царить любовь - такова суть личности этого художника.

Место и время экспонирования выставки:

27 декабря 2019 – 19 января 2020

(ДВХМ, Шевченко,7)

Вход свободный